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Retour aux sources pour Francis Coquelin
information fournie par So Foot 07/07/2026 à 01:30

Retour aux sources pour Francis Coquelin

Retour aux sources pour Francis Coquelin

Home, sweet home . Francis Coquelin est officiellement un joueur du Stade lavallois . Libre de tout contrat depuis son départ du FC Nantes, où il n’est resté qu’une saison, le milieu a décidé de revenir chez les Tango, son club formateur . Fort de près de 500 matchs en professionnel entre notamment Valence, Villarreal ou encore Fribourg, Coquelin a paraphé un contrat d’une année assortie d’une autre en option avec le club mayennais.

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