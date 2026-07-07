Retour aux sources pour Francis Coquelin
Home, sweet home . Francis Coquelin est officiellement un joueur du Stade lavallois . Libre de tout contrat depuis son départ du FC Nantes, où il n’est resté qu’une saison, le milieu a décidé de revenir chez les Tango, son club formateur . Fort de près de 500 matchs en professionnel entre notamment Valence, Villarreal ou encore Fribourg, Coquelin a paraphé un contrat d’une année assortie d’une autre en option avec le club mayennais.
Embed x.com…
TM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer