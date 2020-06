Retour aux pubs et reprise du tourisme le 4 juillet pour les Anglais

Des gens marchent sur une plage déserte à Bridlington sur la côte nord-est de l'Angleterre, le 15 juin 2020 ( AFP / Oli SCARFF )

Les Anglais vont retrouver pubs, coiffeurs et voyages chez eux: le Premier ministre britannique Boris Johnson a annoncé mardi une nouvelle étape majeure du déconfinement le 4 juillet avec l'espoir de sauver la saison estivale pour le secteur du tourisme.

Alors qu'une grande partie de l'Europe a désormais levé l'essentiel des mesures de confinement instaurées face à la pandémie de nouveau coronavirus, le gouvernement britannique a agi jusqu'à présent à petits pas pour relancer une économie très affaiblie.

Avec plus de 42.000 morts testés positifs et même plus de 52.000 en comptant les cas suspectés, le Royaume-Uni déplore le bilan le plus lourd en Europe de la maladie Covid-19.

Mais encouragés par les progrès réalisés contre le virus, le chef du gouvernement conservateur a détaillé au Parlement la prochaine phase du déconfinement.

"Après avoir imposé les restrictions les plus dures en temps de paix, nous sommes désormais en mesure de rendre la vie plus facile", a-t-il expliqué. "Notre longue hibernation nationale commence à toucher à sa fin".

"Nous ne pensons pas qu'il y ait actuellement --actuellement-- un risque de deuxième vague d'infections qui pourrait submerger le service de santé", a-t-il expliqué, avertissant cependant que chaque décision était "réversible".

Ces mesures ne s'appliquent que pour l'Angleterre, les autres régions ayant adopté des calendriers différents au vu de leurs compétences. Très touchée, l'Ecosse suit en particulier une approche plus prudente.

Pourront rouvrir début juillet, outre le secteur de l'hôtellerie-restauration, les coiffeurs, les attractions touristiques comme les musées ou les parcs d'attractions, les cinémas, les bibliothèques et les installations sportives en extérieur.

"Une coupe de cheveux est attendue avec presque autant d'impatience qu'une pinte, en particulier par moi", a ironisé le dirigeant, connu pour sa tignasse blonde.

Pour permettre ces réouvertures, il a précisé que la distance recommandée entre deux personnes serait réduite à un mètre contre deux actuellement, une question controversée qui faisait débat depuis des semaines.

Boris Johnson a précisé qu'il restait recommandé de rester à deux mètres d'écart si possible. En cas de nécessité de réduire à un mètre, il faudrait appliquer des mesures de réduction des risques en mettant en place des écrans, en améliorant la ventilation, en se couvrant le visage ou en utilisant du gel hydroalcoolique.

Des membres de deux foyers pourront désormais se retrouver à l'intérieur et les Anglais pourront passer la nuit en dehors de leur domicile, ouvrant la voie à des "staycations".

Piscines, salles de gym et discothèques devront attendre.

Début juin, le gouvernement avait déjà autorisé certains enfants à retourner à l'école, avant une rentrée pour tous prévue en septembre.

Les magasins "non essentiels" rouvrent progressivement leurs portes depuis mi-juin.

Avec 15 morts et moins de 1.000 tests positifs recensés lundi par les autorités sanitaires, et moins de 5.000 patients actuellement hospitalisés, le gouvernement estime disposer d'une marge suffisante pour desserrer davantage l'étau.

La nouvelle phase prévue début juillet reste cependant délicate pour le pouvoir. Très critiqué pour avoir tardé à agir face à l'épidémie, le gouvernement de Boris Johnson a vu sa stratégie de déconfinement connaître plusieurs ratés.

Les consignes ont parfois été jugées floues ou illogiques, les écoles n'ont pas pu rouvrir autant que prévu avant l'été et le gouvernement a dû abandonner son projet d'application de traçage des malades, censé être un outil essentiel accompagnant le déconfinement, au profit d'un autre modèle sans qu'aucun calendrier ne soit donné.

Si les mesures annoncées mardi doivent permettre une relance du tourisme à l'intérieur du territoire britannique, la question des séjours à l'étranger reste en suspens.

Pour éviter d'importer des cas de Covid-19 au moment du déconfinement, le gouvernement a instauré le 8 juin une quarantaine de 14 jours pour tout voyageur arrivant de l'étranger, provoquant la colère du secteur aérien.

Selon le Times, il s'apprête à exempter une dizaine de pays de cette mesure, comme la France, l'Espagne, l'Italie ou la Turquie, pour permettre aux Britanniques de se rendre au soleil.

