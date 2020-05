Retour au parc ou au travail en Angleterre, premiers pas du déconfinement britannique

Deux joueurs de golf sont les premiers à revenir au Dyke Golf Club, sur la côte Sud de l'Angleterre, qui rouvre à la faveur d'un assouplissement des mesures contre le coronavirus, le 13 mai 2020 ( AFP / GLYN KIRK )

Bronzer, faire du sport, voir un ami: les habitants de l'Angleterre peuvent mercredi sortir davantage et sont encouragés à se rendre au travail s'ils ne peuvent travailler de chez eux, premier léger assouplissement du confinement au Royaume-Uni.

La pandémie de nouveau coronavirus a fait plus de 32.000 morts testés positifs dans les hôpitaux et maisons de retraite, selon le dernier bilan des autorités sanitaires mardi. Mais la réalité semble bien plus lourde puisque le bureau britannique des statistiques avait déjà recensé au 1er mai plus de 36.000 morts dont la maladie Covid-19 était la cause suspectée mentionnée sur le certificat de décès.

Les conséquences économiques et sociales du confinement ont poussé le Premier ministre Boris Johnson à annoncer dimanche soir une stratégie pour en sortir graduellement. Mais ses recommandations ont été jugées confuses par l'opposition et les critiques ont aussi regretté un déconfinement à plusieurs vitesses au Royaume-Uni.

L'Ecosse, le Pays de Galles et l'Irlande du Nord préfèrent ne pas suivre le chemin annoncé par Londres pour l'instant et demandent toujours à la population de "rester à la maison".

Critiqué pour le lourd bilan de la pandémie, pris en étau entre les partisans d'un déconfinement plus franc et ceux qui plaident pour la prudence, Boris Johnson affrontera les questions des députés mercredi à 11H00 GMT, lors de la traditionnelle séance de questions hebdomadaire à la Chambre des Communes.

Ditributeur de liquide désinfectant au Dyke Golf Club qui rouvre sur la côte Sud de l'Angleterre grâce à un allègement des mesures contre le coronavirus, le 13 mai 2020 ( AFP / GLYN KIRK )

En Angleterre seule donc, les habitants peuvent désormais prendre leur voiture pour se rendre dans un parc ou à la plage, jouer au tennis ou au golf, voir un ami à l'extérieur ou se rendre dans un magasin de jardinage, mais tout en respectant une distance de deux mètres les uns avec les autres, faute de quoi ils risquent une amende de 100 livres (113 euros).

Les millions de personnes qui ne peuvent pas travailler à domicile sont encouragées à retourner au travail.

Le ministre des Transports, Grant Shapps, les a toutefois incitées à "se déplacer en vélo ou à marcher". Pour respecter les consignes de distanciation sociale, les transports en commun ne peuvent accepter qu'un usager habituel des transports sur 10, a-t-il souligné mercredi sur la BBC.

- Marche et vélo encouragés -

Des recommandations difficiles à tenir, comme le montrent des photographies de métros ou de bus très fréquentés à Londres à l'heure de pointe mercredi, une partie des passagers portant des masques par mesure de précaution.

Deux joueurs de golf au Dyke Golf Club qui vient de rouvrir sur la côte Sud de l'Angleterre à la faveur d'un assouplissement des mesures contre le coronavirus, le 13 mai 2020 ( AFP / GLYN KIRK )

Un grand plan d'investissement pour élargir les trottoirs et créer de nouvelles pistes cyclables a été lancé pour encourager la marche et le cyclisme qu'ont redécouvert certains Britanniques ces dernières semaines. Depuis le confinement décrété le 23 mars, ils étaient en effet autorisés à sortir faire de l'exercice une fois par jour, ce qui est maintenant permis de manière illimitée.

Alors que plus 450.000 personnes n'ont pu déménager depuis mars, selon le gouvernement, elles vont pouvoir le faire à partir de mercredi. Il est aussi de nouveau autorisé de visiter des logements en vente, ce qui devrait aider à la reprise du marché immobilier.

Le changement de communication du gouvernement continue de provoquer l'agacement de certains Britanniques qui peuvent désormais visiter une maison à vendre ou se rendre au travail mais ne peuvent toujours pas rendre visite à leur famille ou à leurs amis.

Ces petits assouplissements visent à aider très progressivement à la reprise de l'économie, bouleversée par le confinement. Le Royaume-Uni a subi une chute de 2% de son produit intérieur brut (PIB) au premier trimestre, a annoncé mercredi le Bureau national des statistiques (ONS). Il s'agit de la pire performance depuis fin 2008, en pleine crise financière internationale, alors que la période concernée ne couvre qu'une semaine de confinement.

Un golfeur retrouve le Dyke Golf Club sur la côte Sud de l'Angleterre, qui rouvre à la faveur d'un assouplissement des mesures contre le coronavirus, le 13 mai 2020 ( AFP / GLYN KIRK )

Les écoles restent fermées et ne rouvriront au plus tôt que début juin, uniquement pour certaines classes de maternelle et de primaire et seulement en cas de progrès dans la lutte contre la propagation du virus. Le gouvernement espère rouvrir certains bars et restaurants début juillet.

