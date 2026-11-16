Retour à la normale attendu lundi dans le ciel américain après une panne historique

Un avvion de la compagnie Delta Air Lines décolle de l'aéroport de LaGuardia, le 14 novembre 2026 à New York ( AFP / kena betancur )

Le trafic aérien américain doit revenir à la normale lundi après la panne historique durant des travaux de modernisation d'infrastructures qui a cloué les avions au sol plusieurs heures vendredi et semé la pagaille dans les aéroports.

Une suspension des vols aux Etats-Unis est rarissime. C'est la deuxième fois seulement qu'un tel événement survient depuis les attentats du 11 septembre 2001. En 2023 déjà, un arrêt similaire avait été décidé à cause d'une panne informatique.

Selon le site de suivi FlightAware, environ 240 vols doivent être annulés et quelque 530 retardés lundi.

Entre vendredi et samedi, plus de 18.000 vols avaient été supprimés et des milliers d'autres retardés.

Dimanche, pas loin de 2.000 vols commerciaux supplémentaires avaient encore été annulés et plus de 7.000 retardés.

"Nous allons voir les choses revenir (...) sans doute complètement à la normale lundi", a estimé le ministre américain des Transports Sean Duffy sur la chaîne ABC dimanche.

L'interruption de tous les décollages pendant plus de quatre heures vendredi après-midi a fait dérailler les plans de centaines de milliers de voyageurs dans un pays immense où l'avion est un moyen de transport très commun.

Leur patience a été mise à l'épreuve tout le week-end, entre files d'attente à rallonge aux guichets d'aéroport et camping improvisé dans les halls d'embarquement entre valises et chariots à bagages.

Trump accuse Biden

Ashley Greiner devait se rendre samedi à Atlanta pour deux prises de parole avec des professionnels de santé en lien avec sa pathologie cardiaque.

Des voyageurs à un point de contrôle de sécurité à l’aéroport international Newark Liberty (EWR) à Newark, le 15 novembre 2026 dans le New Jersey ( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )

Mais après que son vol en provenance de Seattle a été dérouté vers Charlotte et sa correspondance annulée, elle a dû y passer la nuit, a-t-elle raconté au New York Times. Se sont ajoutés deux nouveaux retards et un changement d'avion dimanche.

"Ça a été extrêmement éprouvant pour mon corps", a écrit cette femme de 45 ans au quotidien américain.

Silencieux jusque-là, Donald Trump a imputé dimanche à l'ex-président démocrate Joe Biden, qui a gouverné entre ses deux mandats, la responsabilité de la situation.

Sur sa plateforme Truth Social, il a qualifié de "désastre" la gestion du régulateur américain de l'aviation (FAA) sous Joe Biden. "Tout ce qu'ils ont touché a mal tourné".

Le ministre américain des Transports, Sean Duffy (d) et le patron de la FAA Bryan Bedford, lors d'un point presse à Washington, le 14 novembre 2026 ( AFP / Aaron Schwartz )

Dans ses explications données la veille, le gouvernement Trump avait expliqué que des travaux "de routine" sur des infrastructures de communication liées au contrôle aérien étaient à l'origine de l'incident.

Quand une ancienne ligne en cuivre a été remplacée par de la fibre optique, un routeur est tombé en panne et, dans un effet papillon, cela a "provoqué des problèmes dans la communication avec les avions" et aussi sur des radars, a développé le ministre des Transports.

"50 milliards"

"Cette instabilité a commencé à se propager", a précisé le patron de la FAA Bryan Bedford, et "c'est là que nous avons pris la décision d'arrêter les décollages par mesure de précaution".

Des voyageurs dorment à l'aéroport de Los Angeles, le 14 novembre 2026 en Californie ( AFP / Apu GOMES )

Sean Duffy, qui pointe depuis longtemps la vétusté des installations du contrôle aérien américain, a de nouveau insisté dimanche sur la nécessité impérieuse, selon lui, de financer sa modernisation, après des années de sous-investissements.

Il faut "50 milliards" de dollars - soit plus que les 30 milliards déjà demandés au Congrès - pour "ne pas revoir ce qui s'est passé vendredi" et "veiller à ce que les Américains (volent) en sécurité", a-t-il plaidé sur la chaîne CBS.

Des parlementaires démocrates lui ont rétorqué qu'une large part des 12,5 millions de dollars alloués en 2025 n'a pas encore été utilisée.

"Vous avez la majorité au Congrès depuis deux ans. Apparemment, il y a toujours de l'argent pour les projets vaniteux. Mais rien pour rénover notre système de contrôle aérien ? Peut-être que Trump devrait prioriser la sécurité aérienne plutôt que son pathétique arc de triomphe", s'est agacée la sénatrice démocrate Tammy Duckworth sur X.