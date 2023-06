Retards de paiement: la Banque de France a sanctionné "environ 200 entreprises" en 2022

La Banque de France a dégradé la notation d'"environ 200 entreprises" en 2022 pour des retards de paiement à leurs fournisseurs, a indiqué jeudi à Paris sa directrice des entreprises Emilie Quema.

"Depuis l'année dernière, on intègre l'aspect des délais de paiement dans la cotation" des entreprises, a-t-elle indiqué lors d'une conférence de presse au siège de la Banque de France.

En cas de délais de paiement jugés excessifs, "on décote d'un cran les entreprises", sur une échelle de cotation qui compte "une vingtaine d'échelons", a précisé Mme Quema à l'occasion de la présentation de deux études sur la santé financière des entreprises en 2022.

"Une dégradation d'un cran ne va pas vous mettre en péril pour accéder au crédit" ni "avoir un impact financier immédiat", a-t-elle reconnu, mais les entreprises craignent souvent ce type de sanction pour le risque de réputation qu'elle induit.

Après avoir contrôlé les délais de paiement de 1.500 entreprises en 2022, principalement "des grandes entreprises ou des entreprises de taille intermédiaire en bonne santé financière", la Banque de France veut tripler le nombre de sociétés contrôlées en 2023.

Publié mi-juin, l'Observatoire annuel des délais de paiement a fait état d'un raccourcissement global de ces délais (11,7 jours en moyenne en 2022 contre 12,4 en 2021).

Mais le rapport annuel distinguait les PME, "bonnes élèves" en matière de délais de paiement, des grandes entreprises, dont 40% ne s'acquittent pas à temps de leurs dettes envers leurs fournisseurs.

"On a des PME qui sont les premières à payer et les dernières à l'être", s'est agacée leur ministre Olivia Grégoire sur BFM Business mercredi soir.

"Quand la DGCCRF (Répression des fraudes, NDLR) observe que des délais de paiement sont iniques, je ne me gênerai pas pour citer publiquement les grands groupes qui font de la trésorerie sur le dos des PME", a-t-elle ajouté.

Interrogée jeudi sur l'opportunité d'intégrer des critères environnementaux dans la cotation des entreprises par la Banque de France, Emilie Quema a assuré que le "volet ESG" faisait partie "depuis plusieurs années des critères pris en compte."

Parallèlement, "on a construit un prototype d'indicateur qui évalue l'exposition de l'entreprise au risque climatique", a-t-elle poursuivi, et "on est en train de le tester auprès de plusieurs centaines d'entreprises" en vue d'une possible généralisation "d'ici quelques années".