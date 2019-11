Retards, blessures, voyages... à Chelsea, les amendes peuvent être très salées

Si Frank Lampard n'était pas connu pour être toujours ponctuel aux entraînements quand il était joueur selon ses anciens partenaires, il ne rigole pas pourtant avec la discipline et la rigueur en tant qu'entraîneur. Comme dans tous les clubs, le coach de Chelsea depuis cet été a instauré un barème d'amendes pour ses hommes en cas de non-respect des règles de bonne conduite.La liste des infractions encadrée et affichée aux murs du centre d'entraînement des Blues a été dévoilée par le Daily Mail et les médias anglais. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'ancien international n'y est pas allé de main morte sur les montants. La note peut s'avérer rapidement salée pour ses joueurs. Chelsea's fine list had everyone talking yesterday! Have you ever faced a similar (cheaper) fate?Whether it's your local sports team, in the office, at university or anywhere else, we want to hear your funniest fines stories! Let us know pic.twitter.com/03MDwzTJIp-- BBC Sport (@BBCSport) November 13, 2019 Un retard pour le début de l'entraînement coûte ainsi 23 330 euros aux partenaires de N'Golo Kanté et Olivier Giroud. Il leur faut aussi débourser 2 919 euros s'ils ne sont pas à l'heure de convocation de l'entraînement - et autant en plus toutes les 15 minutes -, au départ du bus les jours de match ou à un rendez-vous médical. Ou s'acquitter de 583 euros par minute de retard à une réunion d'équipe.Les fonds sont reversés à des œuvres de bienfaisanceSi les Blues doivent bien penser à mettre à l'heure leurs réveils ou leurs montres, il vaut mieux également pour eux ne pas oublier d'éteindre les téléphones par moments. Si l'un sonne pendant une réunion ou un repas, il leur en coûtera 1 167 euros. Le même tarif est appliqué en cas de mauvaise tenue les jours de match.Lampard ne badine pas non plus avec l'état physique de ses troupes. Si un joueur ne signale pas une blessure ou une maladie avant ...