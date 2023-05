Retaites : le patronat "s'est un peu planqués, maintenant il faut qu'il sorte du bois", selon la CFDT

Laurent Berger le 16 mai à Matignon. ( AFP / BERTRAND GUAY )

"Le patronat n'est pas exempt d'effort", a estimé le premier secrétaire de la CFDT, Laurent Berger, au micro de BFMTV ce lundi 22 mai.

La Première ministre Elisabeth Borne continue les consultations. Les organisations patronales sont reçues ce lundi 22 et mardi 23 mai à Matignon, pour parler notamment de l'emploi des seniors ou défendre la dégressivité des allocations chômage.

Ce lundi sur BFMTV, le patron de la CFDT Laurent Berger a estimé que le patronat devra "faire sa part d'effort", notamment sur les évolutions salariales et la reconnaissance du travail. "Le patronat n'est pas exempt d'effort. Pour l'instant, ils se sont un peu planqués pendant la période des retraites. Maintenant il faut qu'il sorte du bois", a-t-il lancé.

Les syndicats ont été reçus la semaine dernière à Matignon. "On y est allés avec nos propositions, elles ont été écoutées, on n'a pas eu de réponse. On a dit qu'on continuera de discuter dans les formats qui seront décidés, seulement si en termes de finalités il y a des volontés d'avancer concrètement sur les sujets - salaires, protection sociale, évolution du travail...", a rapporté Laurent Berger.

"On y va pour parler méthode"

Le dialogue entre la Première ministre et le Medef, la CPME et l'U2P devrait être beaucoup moins conflictuel qu'avec les syndicats de salariés qui estiment avoir été "trahis" après l'adoption de la réforme des retraites. "On y va pour parler méthode" et notamment pour obtenir du gouvernement qu'il reprenne "les éventuels accords qu'on signerait" avec les syndicats, a dit à l'AFP le président du Medef, Geoffroy Roux de Bézieux.

L'engagement a déjà été pris par le gouvernement pour l'accord sur le partage de la valeur en entreprise, signé par quatre syndicats et qui doit être transposé dans un projet de loi présenté fin mai en Conseil des ministres. "On a fait un effort important en acceptant de signer avec les partenaires sociaux" cet accord, prévient Jean-Eudes du Mesnil, le numéro deux de la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME), ajoutant qu'"il est évidemment hors de question qu'on remette la main à la poche".

Emploi des seniors

A la suite de la réforme des retraites et au rejet par le Conseil constitutionnel de ses dispositions sur le CDI seniors et l'index seniors, le Medef et la CPME, qui seront reçus en fin de journée ce lundi par Elisabeth Borne, entendent parler de l'emploi des seniors. Au-delà du recul de l'âge de départ en retraite à 64 ans, "si on veut augmenter le taux d'activité du pays, il faut qu'on ait un taux d'emploi des seniors plus élevé", insiste Geoffroy Roux de Bézieux.

Le président du Medef souhaite mettre à l'agenda social la question de la transition entre le travail et la retraite "pour permettre aux gens de prendre leur retraite progressivement" comme cela se fait dans certains pays d'Europe du Nord. La CPME de son côté va remettre sur le table sa proposition d'exonérer de cotisations assurance-chômage les seniors.

"La contrepartie, c'est que si l'entreprise doit se séparer du senior avant l'âge de mise à la retraite, à ce moment-là l'entreprise doit rembourser l'ensemble des exonérations qui ont été attribuées", explique Jean-Eudes du Mesnil.