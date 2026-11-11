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Retailleau propose une primaire les 31 janvier et 7 février
information fournie par AFP 11/11/2026 à 15:37

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Le président des Républicains, Bruno Retailleau, candidat à la présidentielle, le 5 novembre 2026 à Villepinte, en Seine-Saint-Denis ( AFP / MEHDI FEDOUACH )

Le président des Républicains, Bruno Retailleau, candidat à la présidentielle, le 5 novembre 2026 à Villepinte, en Seine-Saint-Denis ( AFP / MEHDI FEDOUACH )

Le président des Républicains, Bruno Retailleau, a écrit mardi à Edouard Philippe (Horizons), Gabriel Attal (Renaissance) et David Lisnard (Nouvelle Energie) pour leur proposer l'organisation d'une primaire de la droite et du centre les 31 janvier et 7 février, a affirmé son entourage à l'AFP, confirmant une information du Figaro.

"Aucun d'entre nous n'est aujourd'hui en mesure, seul, de créer une dynamique pour convaincre les Français au premier tour et d'empêcher un choc brutal entre le Rassemblement national et la France insoumise", écrit l'ancien ministre de l'Intérieur, déjà rallié la semaine dernière à l'idée d'organiser une primaire, à laquelle seul Edouard Philippe, parmi les quatre prétendants, est opposé.

Or "le temps joue contre nous. Car, plus la campagne avance, plus l'emprise de Jean-Luc Mélenchon se renforce et avec elle le chaos qui menacerait notre pays s'il accédait au second tour", s'alarme-t-il.

"Le déni n'est donc plus possible" et "il nous faut agir vite", insiste-t-il, proposant que cette primaire ait lieu "le plus tôt possible", soit selon lui les dimanches 31 janvier et 7 février.

Bruno Retailleau s'est vu opposer une nouvelle fin-de non recevoir du camp d'Edouard Philippe.

Notre candidat "ne participera pas à une primaire, qu'elle soit organisée le 15 décembre, le 15 janvier ou le 15 février parce qu'il est candidat à l'élection présidentielle", a déclaré mercredi sur BFMTV Jérémie Patrier-Leitrus, député Horizons du Calvados et porte-parole de la campagne présidentielle du maire du Havre.

"On ne peut pas organiser une primaire avec des personnes qui pensent différemment", affirme-t-il, citant notamment Prisca Thevenot, soutien de Gabriel Attal, ou le prétendant à l'Elysée et maire de Cannes David Lisnard.

Jérémie Patrier-Leitrus assure que ce processus créera de "la désunion et de la confusion", estimant toutefois qu'un "grand rassemblement" est nécessaire autour d'un seul candidat.

Presidentielle 2027
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