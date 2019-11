Retailleau: le budget 2020 de la Sécu n'apporte pas les solutions à la crise

Le projet de budget de la Sécurité sociale pour 2020, qui doit être examiné la semaine prochaine en séance publique au Sénat, n'apporte pas "les solutions" à la "crise" généralisée du système de santé, a estimé jeudi le chef de file des sénateurs LR Bruno Retailleau.

"Tout est en crise", a affirmé M. Retailleau lors d'une conférence de presse, citant l'hôpital, la médecine de ville, les Ehpad et la question de la dépendance ou encore les pénuries de médicament.

"On ne trouve pas les solutions" dans le projet de loi de finances de la Sécu, a-t-il déploré.

Autre constat: le retour "dans le rouge" avec un déficit prévu de 5,1 milliards l'an prochain.

Pour le président LR de la commission des Affaires sociales Alain Milon, "c'est l'État qui crée le déficit de la Sécurité sociale" en faisant le choix de ne pas compenser des "non-recettes" décidées par le gouvernement pour la Sécu, contrairement à ce que prévoit la loi Veil de 1994.

"Il s'agit d'une abolition du reste d'autonomie de la Sécurité sociale", a affirmé M. Milon, mettant en garde contre un "cercle vicieux" qui "risque d'entrainer un climat social encore plus fragilisé" : on répond à des violences par des "contreparties financières importantes, qui appellent "une austérité supplémentaire", qui à leur tour entrainent de nouvelles violences.

Autre sujet d'inquiétude pour les sénateurs LR, la réforme des retraites. "On ne sait plus où on en est", déplore M. Retailleau, pour qui, "on ne pourra pas attendre 2024 ou 2025".

Les sénateurs LR proposeront une nouvelle fois de relever l'âge de départ à la retraite, à 64 ans, contre 63 ans l'année dernière, pour tenter de faire face à "un déficit qui se creuse d'année en année".