Retailleau juge que la primaire doit se faire même sans Philippe

Le candidat LR à la présidentielle Bruno Retaille à Villepinte, près de Paris, le 5 novembre 2026 ( AFP / MEHDI FEDOUACH )

Bruno Retailleau, candidat Les Républicains à la présidentielle, a affirmé jeudi que la primaire de la droite et du centre devrait se faire même si Édouard Philippe continue de refuser d'y participer.

"Je souhaite qu'une primaire ait lieu", a réaffirmé le sénateur vendéen sur franceinfo lors d'une journée consacrée aux propositions des candidats sur les services publics.

Même sans Édouard Philippe? "Oui", a-t-il répondu, disant refuser de lui donner "le droit de vie ou de mort sur une tentative de départage pour qu'on arrive à une meilleure unité".

Bruno Retailleau a écrit cette semaine à ses concurrents Édouard Philippe (Horizons), Gabriel Attal (Renaissance) et David Lisnard (Nouvelle Energie) pour proposer une primaire les 31 janvier et 7 février.

Les directeurs de campagne de Gabriel Attal, Bruno Retailleau et David Lisnard doivent se réunir le 17 novembre pour évoquer cette question.

Mais Édouard Philippe y reste opposé.

"J'ai pris ma décision il y a maintenant de nombreux mois en disant que je ne me soumettrai pas à une primaire et que je présenterai ma candidature aux Françaises et aux Français", a affirmé le candidat dans la même émission.

"Et je ne suis pas homme à changer d'avis au gré des circonstances", a-t-il ajouté. "Un peu de constance et de cohérence ne nuit pas lorsqu'on veut présider au destin de la France".

Sur la possibilité qu'il se retire d'ici l'élection si sa candidature ne s'imposait pas, M. Philippe a affirmé qu'il était "un responsable politique qui essayait d'être responsable" et qu'il pensait que ses rivaux "eux aussi en sauront faire preuve".

Les candidats du bloc central et de la droite sont distancés dans les sondages par la favorite, Marine Le Pen (RN), et dans une moindre mesure par l'insoumis Jean-Luc Mélenchon.

Bruno Retailleau a estimé que la position d'Édouard Philippe sera "de plus en plus intenable" car les électeurs redoutent, selon lui, un second tour entre ces deux candidats.

"Je pense que les Français jugeront très sévèrement celui ou celle qui empêcherait" cette primaire, a-t-il déclaré.

Propos réitérés ensuite dans un entretien au Parisien où il a estimé que le candidat Horizons "a définitivement perdu le statut de candidat du vote utile parce qu'il glisse dans les sondages" et que sa "politique de l’esquive est la plus mauvaise des solutions".

Plus tôt, Gabriel Attal s'était dit ouvert aux dates proposées par Bruno Retailleau et avait tendu la main à Édouard Philippe.

"Il y aura un siège" pour son équipe "jusqu'au bout du processus", a-t-il dit, lui aussi sur franceinfo.