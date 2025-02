Retailleau annonce sa candidature à la présidence de LR dans un courrier aux militants

Le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau le 6 février 2025 ( AFP / Thomas SAMSON )

Le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau a annoncé mercredi sa candidature à la présidence des Républicains, un premier pas qui pourrait le propulser dans la course à l'Elysée et déclencher une guerre des chefs à droite.

"Aujourd'hui, je veux faire pour mon parti ce que je fais à la tête de mon ministère: parler vrai et agir vite", a indiqué le ministre dans un courrier adressé aux militants dont l'AFP a obtenu une copie, confirmant une information du Figaro.

Bruno Retailleau, dont la cote est montée dans les sondages depuis son arrivée à Beauvau en septembre au sein du gouvernement de l'ex-Premier ministre Michel Barnier, a envoyé son message avant une réunion cruciale lundi du bureau politique de LR qui doit fixer la date du congrès pour désigner son président, poste auquel pourrait aussi se présenter Laurent Wauquiez.

Le patron des députés de droite avait mis en garde il y a une semaine lors d'un dîner en tête à tête avec le ministre de l'Intérieur sur une "guerre des chefs dévastatrice" s'il présentait sa candidature à la présidence du parti, poste qui pourrait lui servir de tremplin pour candidater à la présidentielle.

Lors de cet entretien, Laurent Wauquiez, qui vise la tête du parti LR pour se mettre lui aussi sur les rails pour 2027, a demandé au ministre le respect d'un "accord" passé entre eux: "A toi d'incarner la droite au gouvernement, à moi de reconstruire notre famille politique", a-t-il souligné.

Dans son courrier, M. Retailleau a tenté de rassurer: "Je ne veux pas de nouvelles déchirures et de nouvelles blessures dans notre parti", a-t-il écrit, assurant qu'il ne se prêterait "pas au jeu des petites phrases" et qu'il n'en prononcerait "aucune contre (ses) concurrents".

Le ministre de l'Intérieur, qui avait déjà brigué la tête du parti il y a un peu plus de deux ans, s'était alors incliné au second tour face à Eric Ciotti, qui a quitté ses fonctions après avoir fait alliance en juin avec le RN aux législatives, laissant le poste vacant depuis bientôt neuf mois.

Dans son courrier aux militants, où il salue les récentes victoires de la droite à la mairie de Villeneuve-Saint-Georges (94) et lors d'une législative partielle dans son fief de Boulogne-Billancourt, Bruno Retailleau a appelé à "agir vite", estimant qu'"une nouvelle dissolution est possible et qu'il nous faut rapidement nous mettre en ordre de bataille".