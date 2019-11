Résultats médiocres, supporters absents... grandeur et décadence du Stade Français

La nuit est tombée et les étoiles avec. Tout ce qui brillait a fini par se ternir. Tout ce qui illuminait le ciel parisien au-dessus du stade Jean-Bouin, porte d'Auteuil, s'est évanoui dans un brouillard sombre et opaque. Il est loin le temps des « Paris libéré » hurlés un soir de sacre au Stade de France. Elles sont loin les grandes fêtes populaires dans l'enceinte de Saint-Denis comble et exaltée. Le Stade Français n'est plus ce qu'il était. Ce dimanche, dans leur coquille devenue froide, les Soldats roses clignoteront en rouge, comme la lanterne qu'ils portent dans leur dos.Le derby face au Racing, avant-dernier du Top 14, s'annonce comme un duel fané à Jean-Bouin. Le club parisien, en crise, présidé par un milliardaire suisse Hans-Peter Wild qui cherche désespérément la voie à suivre, entraîné par un manageur sud-africain Heyneke Meyer qui n'a pas trouvé les bons codes, n'est plus que l'ombre de lui-même. Triste, désemparé. Il n'a pas oublié ses grandes heures. Il les pleure même. Il les invoque aussi.Lombard convoque les mémoires« Notre étincelle, notre base de travail, c'est notre passé. » Le discours du tout nouveau directeur général Thomas Lombard en direction des supporteurs est symbolique. L'ancien trois-quarts, élevé sous les projecteurs parisiens pendant sept saisons (1997-2004), convoque les mémoires autour d'un nom : Max Guazzini. Celui qui a lancé l'aventure, en 1992, alors qu'il était directeur de la radio NRJ et que le club végétait en troisième division. LIRE AUSSI > Guazzini est «très heureux de l'arrivée de Lombard»Son règne a été couronné par quatre titres (1998, 2000, 2003, 2004, 2007) et une popularité au firmament, avant de prendre fin en 2011. « C'est lui qui a inventé le concept, souligne Franck Lemann, supporteur depuis toujours, président de l'association le Virage des Dieux. Il était l'emblème du club. Il a pris des tas d'initiatives ...