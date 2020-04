Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Restructuration en vue pour le personnel navigant de British Airways Reuters • 29/04/2020 à 17:57









RESTRUCTURATION EN VUE POUR LE PERSONNEL NAVIGANT DE BRITISH AIRWAYS LONDRES/PARIS (Reuters) - British Airways réfléchit à une vaste réorganisation de ses équipes de personnel navigant qui devrait aboutir à une forte réduction de leurs effectifs, montre une note interne diffusée mercredi. Le groupe de compagnies aériennes IAG, à qui appartient British Airways, a fait savoir mardi qu'il pourrait supprimer jusqu'à 12.000 emplois au sein de la compagnie britannique pour faire face à la crise du transport aérien provoquée par la pandémie de coronavirus. "Nos propositions ont pour objectif de sauvegarder le plus grand nombre d'emplois possible et d'assurer un avenir durable", peut-on lire dans la note interne d'un cadre dirigeant de British Airways que les représentants des 16.500 personnels de cabine de la compagnie ont pu consulter. Une porte-parole de BA n'a pas souhaité faire de commentaire. Le projet évoqué dans cette note prévoit la suppression des trois catégories actuelles de personnel navigant ("worldwide fleet" pour les long-courriers, "Euro fleet" pour les moyen-courriers et "mixed fleet") et leur remplacement par une seule entité au sein de laquelle les personnels seraient affectés à tout type de vol, du court- au long-courrier. (Josephine Mason et Laurence Frost, version française Jean-Stéphane Brosse)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.