Restrictions sanitaires: Hidalgo demande de "laisser des marges de respiration aux Parisiens"

La maire de Paris Anne Hidalgo, le 1er mars 2021, à Paris ( POOL / Jacques WITT )

La maire (PS) de Paris Anne Hidalgo a demandé au Premier ministre Jean Castex de "laisser des marges de respiration aux Parisiens", a indiqué son entourage à l'AFP, avant la possible annonce jeudi d'un reconfinement de l'Ile-de-France.

"Quel que soit le scénario retenu, il faut laisser des marges de respiration aux Parisiens", a insisté la maire, selon son entourage, lors de l'entretien téléphonique mercredi soir avec le Premier ministre Jean Castex et le préfet de police Didier Lallement.

Les deux hypothèses évoquées lors de cette réunion sont un confinement total ou un confinement le week-end avec maintien du couvre-feu en semaine, selon la même source.

Sans se prononcer sur "le type de confinement le plus adapté" pour la capitale, toujours selon son entourage, Mme Hidalgo a demandé que les Parisiens puissent "sortir un peu plus longtemps qu'une heure et un peu plus loin qu'à un kilomètre" de leur domicile.

"Si on fait un confinement du week-end en région Ile-de-France, quid de ce couvre-feu à 18h? Ce sera très difficilement supportable. On sait qu'une grande partie des contaminations se font à l'intérieur et là, on va réduire les gens à rester à l'intérieur", a déclaré Mme Hidalgo dans un entretien sur TV5 Monde diffusé jeudi.

"Si c'est ça l'hypothèse du gouvernement, (il faudra) quand même avoir des temps de promenade à l'extérieur. (...) On ne peut pas réduire les gens à juste travailler et rentrer chez eux. C'est inhumain, je trouve", a-t-elle ajouté.

Selon son entourage, la maire de Paris, potentielle candidate à la présidentielle, a également appelé le gouvernement à "mettre le paquet sur la vaccination" et à "développer massivement les tests salivaires" afin de garantir le maintien de l'ouverture des écoles en cas de nouveau confinement. A ce sujet, elle a exclu que les écoles puissent rester ouvertes mais les cantines fermées.

L'exécutif doit annoncer jeudi à 19h00 de nouvelles restrictions en Ile-de-France et dans les Hauts-de-France pour tenter de freiner la "troisième vague" de l'épidémie du Covid-19 qui va "taper très dur" jusqu'à la mi-avril selon le président Emmanuel Macron.

Pour les 12 millions de Franciliens et les 6 millions d'habitants des Hauts-de-France, Jean Castex a évoqué trois scénarios devant les parlementaires mercredi: un confinement le week-end, un confinement comme au mois de novembre ou un confinement comme celui du printemps 2020.

Valérie Pécresse, présidente de la région Ile-de-France, a dit mercredi au Premier ministre et au ministre de la Santé que "le confinement durant le week-end est certes pénible, mais moins que le confinement total", et demandé à l'exécutif de la "visibilité", a souligné un proche.

Anne Hidalgo participera à une réunion jeudi après-midi avec la préfecture de police, la préfecture de région, l'Agence régionale de santé (ARS) et les maires d'arrondissement. Cette réunion, initialement prévue mardi, avait été reportée dans l'attente de précisions de la part de l'exécutif.

pyv/jk/dch