Restrictions face au Covid: le mauvais refrain des musiques actuelles

La salle de l'Olympia, à Paris, le 28 mai 2020, fermée à cause du Covid-19 ( AFP / BERTRAND GUAY )

Retour des jauges et de l'interdiction des concerts debout face au regain du Covid-19: "On est revenu près de deux ans en arrière", se désole Angelo Gopee, patron de Live NationFrance, structure majeure du spectacle vivant.

Le gouvernement a annoncé lundi le retour des jauges pour les rassemblements, fixées à 2.000 personnes maximum en intérieur et 5.000 en extérieur.Et les concerts debout sont tout bonnement interdits. Des mesures adoptées pour trois semaines.

"C'est le chaos. Les concerts debout n'étaient de retour que depuis cet été et les jauges pleines (en intérieur) n'étaient revenues que depuis mi-novembre", peste mardi auprès de l'AFP Angelo Gopee, expert en tournées et concerts grands formats.

"Si c'est pour faire une saison qui commence en avril et finit en novembre, ça n'a plus de sens, à un moment il va vraiment falloir vivre avec ce virus", renchérit pour l'AFP Aurélie Hannedouche, du Sma (Syndicat des musiques actuelles), réseau des moyennes et petites salles.

"On n'a pas été consultés, on est hors de nous, usés, transformer le debout en assis, c'est passer de trois personnes en debout à une en assis (d'où un manque à gagner, ndlr). Certains vont préférer rester fermés pendant trois semaines", ajoute la voix du Sma.

"Certaines tournées vont être annulées car il n'y a plus de possibilité de reprogrammation en 2022, tous les créneaux sont pris avec les précédents reports, prolonge le chef de Live Nation France. Or les meetings politiques auront lieu, c'est un manque de respect".

"Des décisions qui interpellent quand on sait que la culture est un pilier de la démocratie, autant que peuvent l'être les meetings politiques", grince aussi la Sacem (Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique).

- "J'organise des meetings ici" -

Grand Corps Malade ironise d'ailleurs sur ses réseaux sociaux. "Je suis donc candidat aux élections présidentielles, tous mes meetings sont maintenus", lit-on au dessus des dates d'une tournée rebaptisée "campagne".Même ton chez Eddy de Pretto: "J'organise des meetings ici", poste-t-il, glissant son calendrier.

OrelSan a reporté mardi les quatre premières dates de sa nouvelle tournée de janvier à avril.Mais c'est un confort que tous les artistes ne peuvent s'offrir. Benjamin Biolay a indiqué sur Instagram l'annulation de quatre concerts: "Il n'y aura pas de report (...) J'aurais bien fait la blague sur les meetings mais le cœur n'y est pas".

"Certaines tournées ne sont amorties qu'à partir d'un certain nombre de dates, cinq dates annulées, c'est 500.000 euros de pertes dans certains cas", pointe encore Angelo Gopee.

La France échappe à une fermeture des lieux culturels comme en Belgique. Mais dans les musiques actuelles, des esthétiques comme le rap ou l'électro sont incompatibles avec des audiences assises. "Et qui nous dit que ces mesures ne vont durer que trois semaines?", s'interroge encore Angelo Gopee.

La filière croyait s'être mise à l'abri avec le concert-test d'Indochine au printemps. La présence "à un concert n'a pas été associée à un sur-risque de transmission du (Covid-19) lors d'un concerten configuration debout, sans distanciation physique, chez des personnes masquées avec un test antigénique négatif dans une salle fermée", constatait à l'époque l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP).

Certes, les variants Delta ou Omicron ne sévissaient pas encore. Mais la vaccination n'avait pas atteint non plus les seuils actuels (schéma complet pour 76,6% de la population totale, plus de 22 millions de personnes avec dose de rappel).

"Le problème des concerts debout, c'est le bar. Le concert-test d'Indochine a prouvé que masque, pass sanitaire et bar fermé évitaient la circulation du virus. C'est triste un concert comme ça mais c'est mieux que de mettre à terre la culture", analyse sur ses réseaux sociaux Sophian Fanen,journaliste spécialiste du secteur.

"L'Etat va demeurer aux côtés de ceux qui seront impactés par ces nouvelles mesures", a assuré lundi soir la ministre de la Culture Roselyne Bachelot sur Twitter. Mais Angelo Gopee pointe "l'inquantifiable dans le cadre des compensations": "devant autant d'incertitudes la vente future de billets va être affectée, les gens ne vont plus oser réserver".

pgr/or