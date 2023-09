Restos du coeur: des distributeurs se mobilisent

Collectes, dons alimentaires, aides financières: les distributeurs Les Mousquetaires (Intermarché, Netto) et Carrefour ont annoncé dimanche répondre à l'appel des Restos du coeur qui, confrontés à de graves difficultés, vont devoir réduire cet hiver le nombre de bénéficiaires de leur aide alimentaire.

Le groupement Les Mousquetaires, "en concertation avec les Restos du Coeur, va mettre en place, avant la fin de l'année, des opérations de collecte spécifiquement dédiées à l'association" via ses 2.100 magasins Intermarché et Netto, annonce-t-il dans un communiqué.

Le groupement disposant aussi de ses propres usines agroalimentaires, "les chefs d'entreprise Mousquetaires ont aussi décidé d'accompagner l'association par des dons significatifs issus de leurs 56 unités de production - dons alimentaires et non-alimentaires en produits de grande utilité pour les familles, comme les couches pour bébé fabriquées en Bretagne par les Celluloses de Brocéliande", est-il ajouté.

"Nous ne pouvons pas rester indifférents aux difficultés que rencontrent nos concitoyens pour bien se nourrir, ou même juste se nourrir", déclare Thierry Cotillard, président du groupement Les Mousquetaires cité dans le communiqué.

Le concurrent Carrefour, partenaire des Restos du coeur depuis 16 ans, "va répondre à l'appel", a annoncé son PDG Alexandre Bompard sur BFM TV dimanche soir.

Le PDG a expliqué pouvoir envisager une aide de façon financière et par des dons et collectes. "On va vite organiser une rencontre avec les Restos du coeur, pour aller un peu plus loin, voir si on met en place des collectes spécifiques", a-t-il dit. "On va regarder ce qu'on peut faire sur le plan financier" et il est important de voir aussi "ce qu'on peut faire pour augmenter le nombre de repas" servis par l'association, a estimé M. Bompard.

En difficulté financière, les Restos du Coeur se sont résignés à réduire cet hiver le nombre de bénéficiaires de leur aide alimentaire, a indiqué dimanche le président de l'association Patrice Douret.

"Aujourd'hui, nous ne sommes pas suffisamment solides pour absorber le flux de personnes qui ont besoin d'aide alimentaire", a-t-il expliqué, "si rien n'est fait, on pourrait devoir fermer d'ici trois ans".

L'association créée en 1985 par Coluche s'attend à servir 170 millions de repas cette année contre 140 millions en 2022.

Les Restos du Coeur, qui assurent 35% de l'aide alimentaire en France, disposent d'un budget de fonctionnement d'environ 200 millions d'euros par an. Des ressources qui proviennent de donateurs particuliers, d'entreprises ainsi que d'aides publiques de l'Etat et de l'Union européenne.