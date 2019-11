Restos du cœur : plus de la moitié des bénéficiaires ont moins de 26 ans

Ils n'ont jamais connu Coluche vivant et sont rares à avoir entendu ses sketchs sur « le schmilblick » ou « l'histoire d'un mec ». Mais tous les jours, à l'heure des repas, ils lui disent merci. Car sans le comique à la salopette disparu en 1986, ils ne mangeraient pas à leur faim. Les jeunes ayant droit à l'aide alimentaire des Restos du cœur, qui lancent ce mardi leur 35e campagne hivernale, sont majoritaires : plus de la moitié (51 %), en effet, des 900 000 personnes accueillies par l'association lors de la dernière campagne 2018-2019 ont moins de 26 ans. Dans le détail, 39 % des bénéficiaires sont des mineurs, enfants de parents qui viennent remplir leurs sacs de denrées, et 12 % sont âgés entre 18 et 25 ans.Cette dernière catégorie est en hausse. Lors de la saison 2010-2011, le pourcentage des 18-25 ans atteignait 8 %. Parmi cette foule de précoces de la pauvreté figurent des chômeurs, des travailleurs à temps partiel ou enchaînant « les petits boulots », des demandeurs d'asile, des mères célibataires... « Il y a même parfois des étudiants, une population qu'on ne voyait pas auparavant », observe Gérard Farges, responsable bénévole de l'antenne de la rue du Soleil à Paris (XXe).« Sur les quelque 110 000 jeunes de 18 à 25 ans que nous recevons en France, 24 000 sont des étudiants. C'est un chiffre qui a beaucoup augmenté ces dernières années », s'inquiète Patrice Blanc, président de l'organisation caritative. Il y voit deux raisons. « Les bourses sont insuffisantes et la solidarité familiale ne joue plus, soit parce qu'il y a rupture avec les parents, soit parce que ceux-ci n'ont plus les moyens. Désormais, avant 25 ans, il n'existe plus de filet de sécurité », décrypte-t-il.«Jamais je n'ai imaginé manger un jour ici !»Au centre des « Restos » de la rue du Soleil, on ne croise pas d'étudiants ce jeudi. En revanche, on rencontre d'autres profils de jeunes sans le sou, ...