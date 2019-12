Restitution des ?uvres culturelles : le Bénin et la France fixent un cap

Un pas décisif a été fait cette semaine entre la France et le Bénin pour la restitution des ?uvres culturelles. Souvenez-vous, le pays s'était fait remarquer en août 2016 en formulant une demande officielle de restitution des biens culturels pillés par l'armée française sous la houlette du colonel Dodds, devenu général à l'issue de la conquête du royaume du Danhomè (Dahomey). La plupart de ces pièces sont actuellement préservées dans les collections du musée du quai Branly à Paris, mais aussi dans plusieurs musées comme le musée de l'Homme ainsi que dans des collections privées en France. Quatre ans plus tard où en est la démarche du pays ? Il semblerait que les deux parties, française et béninoise, aient opté pour une restitution au long cours. Dans un premier temps, une coopération muséale est envisagée avant une remise des ?uvres ou directement un transfert de propriété si la loi française arrivait à être votée entre-temps. Pendant ce temps, le gouvernement béninois doit se lancer dans la construction d'un musée à Abomey (à 150 kilomètres au nord de Cotonou) dans l'enceinte des anciens palais, car c'est de là que ces objets sont partis. Ce fut le royaume le plus dominant qui allait faire des razzias dans les villages des ethnies voisines pour vendre ses habitants aux marchands négriers. Financés par l'Agence française de développement, les travaux devraient durer deux ans. Et l'ouverture du musée se situer aux...