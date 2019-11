« Restituer le patrimoine africain nécessite de concilier un objectif moral et une évolution respectueuse de la loi »

Un an après le rapport de Bénédicte Savoy et Felwin Sarr commandé par le président Macron, l'avocat français Philippe Hansen analyse les verrous légaux qui demeurent.

Tribune. Dans un discours remarqué le 28 novembre 2017 à Ouagadougou, le président de la République française avait émis le souhait que « d'ici cinq ans les conditions soient réunies pour des restitutions temporaires ou définitives du patrimoine africain en Afrique ». Dans la foulée, il avait commandé à deux universitaires, l'historienne française Bénédicte Savoy et l'économiste sénégalais Felwin Sarr, un rapport sur les modalités de restitution, par la France, du patrimoine africain. Le 23 novembre 2018, leurs conclusions, publiées aux éditions Philippe Rey et Le Seuil sous le titre Restituer le patrimoine africain, ont été remises au chef de l'Etat qui a décidé, quelques jours après, de restituer au Bénin 26 œuvres dérobées au roi Béhanzin pendant la conquête coloniale. Cependant, au-delà de ce geste symbolique fort, qui tarde cependant à se concrétiser, le chantier de la création du cadre juridique permettant des restitutions plus systématiques reste, un an après, encore à ouvrir.

Si l'attente est longue, c'est que le sujet est, d'un point de vue strictement juridique, complexe. En substance, dès lors que les biens en cause sont la propriété d'une « personne publique » (personne morale de droit public, un musée par exemple) et présentent un intérêt public, notamment du point de vue de l'histoire ou de l'art, ils appartiennent au domaine public et sont donc inaliénables, quelles que soient la forme et la cause de l'aliénation. Or, pour restituer définitivement, il faut à nouveau rendre ces biens aliénables.

... Retrouvez cet article sur LeMonde.fr