RestezChezVousTrophy : les demi-finales sont connues par Julien Veyre (iDalgo) Le tennisman Nicolas Mahut a lancé avec Gamers du Cœur un tournoi caritatif sur FIFA20 nommé le RestezChezVousTrophy. Après un challenge dédié au grand public, un tournoi rassemblant des célébrités se dispute depuis vendredi 10 avril. On connait désormais les affiches des demi-finales de ce tournoi, qui se joueront ce dimanche 12 avril. L'ancien footballeur professionnel passé notamment par Liverpool Florent Sinama-Pongolle défiera le pilote de Formule 1 de l'écurie AlphaTauri Pierre Gasly. Puis, le tennisman Lucas Pouille sera opposé à Broky Brawks, gamer et ambassadeur de la team Vitality. Ces matchs servent à promouvoir les dons en faveur des hôpitaux de Paris. Samedi soir, la cagnotte Leetchi lancée pour ce tournoi affichait plus de 5300 euros de dons.

