Restauration et spectacle : le Medef appelle l'Etat à l'aide

Geoffroy Roux de Bézieux a mis en avant le sort des secteur pénalités par les nouvelles restrictions nocturnes annonées par le président de la République.

Geoffroy Roux de Bezieux, le 26 août 2020, à Paris ( POOL / GONZALO FUENTES )

Au lendemain de l'interview d'Emmanuel Macron, qui a dévoilé le nouveau dispositif de lutte contre le Covid-19, le Medef a demandé des aides supplémentaires aux secteurs affectés par les couvre-feux qui vont être imposés en France. "Les secteurs qui sont de nouveau pénalisés en fermant à 21 heures doivent bénéficier sans attendre de nouvelles mesures de soutien. C'est indispensable à leur survie", a tweeté le président de l'organisation patronale, Geoffroy Roux de Bézieux. Les restaurants, salles et organisateurs de spectacles, certains commerces frappés par des restrictions administratives, ainsi que de nombreux métiers connexes bénéficient depuis la semaine dernière d'un accès au fonds de solidarité jusqu'à 10.000 euros et de la prise en charge à 100% du chômage partiel jusqu'à la fin de l'année. Certaines charges comme les loyers ne sont toutefois pas prises en compte, se plaignent les professionnels de ces secteurs.

Evolution en France du nombre de nouveaux cas, hospitalisations, entrées en réanimation et décès, totaux et tendances pour ces quatres indicateurs ( AFP / )

Les annonces d'Emmanuel Macron mercredi soir constituent "un choc pour nos restaurateurs et professionnels du spectacle qui depuis des mois se battent pour continuer leur activité avec les meilleures garanties sanitaires", selon le patron du Medef. Concernant le télétravail, Geofroy Roux de Bézieux juge que "c'est dans chaque entreprise que l'organisation du travail peut s'adapter pour maintenir l'activité", faisant écho à Emmanuel Macron qui préconise deux à trois jours de télétravail par semaine quand c'est possible et veut "que ce soit aussi négocié dans les branches et au plus près dans l'entreprise". Selon Geofroy Roux de Bézieux, les entreprises "ont appris à fonctionner différemment depuis le mois de mars grâce au dialogue".

Mercredi soir, le président de la Confédération des PME François Asselin a demandé que les prêts garantis par l'Etat (PGE) puissent bénéficier d'un différé de remboursement de deux ans au lieu de un, et que les entreprises en difficulté puissent étaler le remboursement de l'ensemble de leurs dettes en les regroupant dans un "prêt de consolidation".