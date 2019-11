Restauration collective : «Elior va afficher le Nutri-Score sur tous ses menus»

Premier acteur de la restauration collective en France avec 1,4 million de repas servis chaque jour, Elior a décidé d'afficher le Nutri-Score - un système de notation de la valeur nutritionnelle des aliments, sur une échelle de cinq niveaux, de A à E et du vert au rouge -, sur l'ensemble de ses recettes. Cette « première mondiale », assure au Parisien-Aujourd'hui en France Philippe Guillemot, le directeur général du groupe qui emploie 40 000 salariés dans l'Hexagone, rentre dans sa phase test et sera déployée progressivement à partir de 2020.Qui sont les clients d'Elior ?PHILIPPE GUILLEMOT. Nous signons des contrats avec des écoles, des entreprises, des hôpitaux, des maisons de retraite, etc. Nous sommes très attentifs aux attentes de nos « convives », les personnes qui mangent les plats que nous préparons. Or, depuis deux ans, les choses changent très vite. On peut parler d'une révolution animée par une double prise de conscience : d'une part, d'une relation directe entre ce qu'on mange et la santé, et, d'autre part, entre notre consommation alimentaire et l'avenir de la planète.Comment vous adaptez-vous à cette « révolution » ?Depuis plusieurs années, nous communiquons sur l'origine des produits, les allergènes, les calories. Pour répondre à la demande de nos clients, nous avons revu notre chaîne d'approvisionnement. En moyenne, nous avons près de 15 % de produits en sourcing raisonné (NDLR : un choix de produits qui optimise l'aspect économique et environnemental) et près de 20 % de local. Mais à Saint-Etienne (Loire), par exemple, nous sommes à 70 % de local et 80 % de bio.Pourquoi avoir décidé d'intégrer le Nutri-Score ?L'objectif du Nutri-Score est au cœur de notre action : réconcilier nourriture saine et plaisir. Notre directrice de la nutrition au niveau mondial a pris contact avec le Pr. Serge Hercberg, le « père du Nutri-Score », pour voir comment le décliner en ...