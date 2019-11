Restaurants : faut-il se fier aux avis sur Google, TripAdvisor, La Fourchette... ?

Et le gagnant est... L'Huîtrier Pie ! Ce restaurant de Saint-Emilion (Gironde), lancé par Camille Brouillard et Soufiane Assarrar, a reçu le 18 novembre dernier le Grand Prix du Public des Awards 2019 de La Fourchette. C'est la première fois que cette application, qui permet de réserver sa table au restaurant, et parfois d'obtenir une réduction sur l'addition, décernait une telle récompense. « Nous avions la volonté de rendre visibles des restaurants de grande qualité et pas encore très connus », explique Damien Rodière, directeur général de La Fourchette en France. Une initiative assez logique pour une entreprise qui dispose d'une fantastique base de données : 17 000 restaurants dans l'Hexagone, tous notés par les utilisateurs.Ces notes, de même que les petits commentaires publiés sur La Fourchette ou d'autres sites de réservation comme l'américain Opentable, sont de plus en plus suivies par les consommateurs, au moment de choisir un restaurant. « La note de La Fourchette, c'est aujourd'hui la vitrine d'un établissement ! », affirme Damien Rodière, qui encourage les restaurateurs à suivre de près cet indicateur de la satisfaction des clients. Si ce conseil aux patrons de restau paraît justifié, les consommateurs, eux, doivent-ils suivre les yeux fermés ces avis ?Certes, l'utilisateur peut voir si un avis a été déposé par un novice sur le site, ou par un « gourmet », c'est-à-dire un utilisateur fréquent du service. Mais les goûts d'un Bordelais ou d'un New-Yorkais de passage dans la capitale doivent-ils influencer un Parisien qui envisage de dîner... en bas de chez lui ? « C'est une question justifiée », reconnaît le patron de La Fourchette, qui réfléchit à la façon dont les utilisateurs pourraient consulter les appréciations de consommateurs en affinité avec eux, un peu comme des amis qui s'échangeraient des bons tuyaux.Des faux avis achetés ?Plus influents encore que ceux de La ...