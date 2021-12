Restaurants de luxe, alcool, voiture avec chauffeur... : les comptes de plusieurs syndicats lycéens épinglés

Le syndicat Avenir lycéen, proche du gouvernement, avait fait l'objet d'une enquête dans la presse en 2020, poussant les pouvoirs publics à diligenter une enquête approfondie. Mais d'autres organisations se sont également rendues coupables de dysfonctionnements importants.

Jean-Michel Blanquer à Paris, le 14 décembre 2021. ( AFP / ALAIN JOCARD )

L'Inspection générale de l'Éducation nationale épingle des dysfonctionnements dans la comptabilité de six organisations syndicales, parmi lesquelles le syndicat Avenir lycéen.

Dans ce rapport mené par l'Inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche (IGESR) portant sur six associations lycéennes et deux fédérations de parents d'élèves et sur une période de 10 ans, les inspecteurs pointent sans le nommer le syndicat Avenir lycéen, proche du gouvernement. Ils identifient ainsi "des paiements qui, sans être irréguliers, semblent cependant peu compatibles avec l'objet du financement ministériel , comme des activités récréatives ou les services de société spécialisée pour des campagnes marketing".

Le rapport ajoute que "la mission a constaté des dépenses dont le caractère régulier est discutable", comme des "repas pris dans des établissements de prestige lyonnais", "le recours habituel aux véhicules de tourisme avec chauffeurs", "des paiements de boissons apéritives et alcoolisées notamment dans des bars de nuit, d’une recharge de cigarette électronique,etc.".

Le syndicat Avenir lycéen, proche du gouvernement, avait été accusé à l'automne 2020, dans des enquêtes de Mediapart et Libération , ainsi que par l'opposition, d'avoir dilapidé des subventions publiques et d'être téléguidé par le ministère de l'Éducation nationale pour soutenir les réformes du gouvernement. Depuis un an, le parquet de Paris enquête sur des soupçons de "détournement de biens publics" dans l'utilisation des subventions accordées à cette organisation lycéenne.

Des contrôles financiers "accablants"

Ce sont ces révélations dans la presse qui avait poussé Jean-Michel Blanquer a saisir en janvier l'Inspection générale sur la demande de la Direction générale de l'enseignement scolaire (Dgesco) qui souhaitait que soit approfondie son enquête initiale sur l'utilisation des subventions publiques de l'ensemble des organisations lycéennes qui en bénéficient.

Globalement, le rapport de 54 pages publié mercredi évoque des associations "toutes marquées par d'importantes carences de gestion , avec des degrés différenciés de gravité qui peuvent aller jusqu'à constituer de véritables dérives".

Le rapport identifie plusieurs "dysfonctionnements de la procédure d'attribution des subventions aux associations", notamment "au niveau de l'organisation et du pilotage de la procédure, en termes de cohérence par rapport aux critères affichés, de calendrier de gestion inadapté et de manquement à l'obligation de transparence".

Outre Avenir lycéen, le rapport relève qu'une association est par exemple "incapable de faire face à ses obligations financières" et se trouve en cessation de paiements; une autre s'est montrée coupable de "dépenses de fleurs, de pneus, de cinéma ou de club de sport, d'achat de droits d'accès à la musique ou à des jeux en ligne, pour un montant total de 1647,66euros". Le rapport établit que "les résultats des contrôles financiers réalisés sont accablants".

Les inspecteurs recommandent de transmettre tous les éléments au parquet de Paris.