Restaurant : Petit Navire hisse haut le niveau

De l'agneau accompagné de polenta et de labneh au gâteau à l'huile d'olive arrosé d'un sirop de citron-fleur d'oranger, Matthieu Lévy propose une vivifiante balade méditerrannéenne depuis les hauteurs de Belleville, à Paris.

La promesse

Depuis janvier 2019, le compte Instagram de Petit Navire affiche les éléments suivants :

Le hashtag #openingsoon. Au fil des posts, l'avancée des travaux est illustrée par des images de tuyaux de cuivre, de vitraux en fabrication, d'assiette en céramique bleu outremer, de luminaires chinés sur #lepaquebotlefrance. Mieux vaut tard que jamais : le restaurant a ouvert en octobre.Des anglicismes comme la #mediterraneanfood (cuisine méditerranéenne, en français), que Matthieu Lévy, ancien manageur dans les restaurants du centre d'art le Centquatre-Paris et capitaine du Petit Navire, veut que l'on savoure dans ce nouveau fief de #belleville, à Paris. Les légumes qui la composent viennent de #tomato_n_co, près du #chateaudecourances, dans l'Essonne.De nombreuses photos du décor, tellement soigné que le gourmet peut s'attendre à de la #precision dans l'assiette. Celle-ci est portée par une jeune chef de 28 ans venue du Canada, Lily Hu. Elle a été coachée par Liran Tal, spécialiste de la cuisine israélienne, pour donner corps au rêve de cuisine voyageuse de Matthieu Lévy.

L'épreuve du réel

En face de la librairie anarchiste du quartier, la devanture bleu profond de Petit Navire brille de nouveauté. L'enseigne, une galère gréco-romaine aux voiles fumantes, indique que les affamés sont arrivés à bon port. Ils prennent place sur les banquettes en bois un peu rigides et pourtant confortables qui rappellent la tenue que l'on a dans le carré d'un bateau. Des similipanneaux de signalisation maritime font office de carte des boissons : une sélection de vin nature alléchante, une carte des thés pointue, un café du tonnerre et même du Coca-Cola Zero. Ici, tout le monde est le bienvenu.

... Retrouvez cet article sur LeMonde.fr