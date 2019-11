Restaurant : Pavyllon, le dernier-né de Yannick Alléno

Une vingtaine de places, un long comptoir convivial et une cuisine ouverte : le nouveau restaurant du chef étoilé se veut un lieu de gastronomie décontractée.

La promesse

Selon le dossier de presse du restaurant, ouvert en octobre :

Situé dans le Pavillon Ledoyen, navire amiral de Yannick Alléno, qui abrite déjà Alléno Paris (trois étoiles) et le comptoir à sushis L'Abysse (une étoile), ce nouveau restaurant a été pensé pour « une clientèle désirant que la cuisine s'ingénie à faire que l'ordinaire soit excellent et que l'excellent paraisse familier ».Il est consacré à la « gastronomie de comptoir », avec un bar de 15 mètres de long donnant sur la cuisine ouverte, où « le ballet des cuisiniers » mènerait une « grande transformation ».La cuisine est « minute » ; « l'influence française » s'y mêle à « d'autres traditions culinaires ».

L'épreuve du réel

Les graviers de la cour du Pavillon Ledoyen crissent sous les pas hâtifs des gourmets endimanchés. Yannick Alléno a voulu offrir à ses clients un lieu où, accoudés au bar, ils pourraient découvrir la gastronomie décontractée.

Une quinzaine de personnes travaillent devant et derrière le comptoir pour le bien-être d'une vingtaine de convives. Il est plaisant de prendre place sur les hauts tabourets rembourrés sans avoir à jouer des coudes. L'aide d'un serveur est cependant requise pour s'asseoir et se lever, car les assises, lourdes, et leurs pieds empêtrés dans les poils de moquette retiennent tout mouvement de fuite.

Cela tombe bien, ce n'est pas prévu. Quoique : le chef Yannick Alléno tient des propos misérables sur les femmes (« L'ADN des femmes, c'est d'enfanter », a-t-il déclaré lors d'un colloque mi-septembre) et a été accusé par une enquête de France info en 2015 de coups et harcèlement par d'anciens employés. Des faits contestés par le chef.

... Retrouvez cet article sur LeMonde.fr