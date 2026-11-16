Résistance aux antimicrobiens: l'OMS note des progrès mais appelle à redoubler d'efforts

Des progrès ont été enregistrés dans la lutte contre la résistance des bactéries aux antimicrobiens, mais les efforts doivent s'accélérer dans la prévention, le diagnostic et le bon usage des antibiotiques, selon l'OMS ( AFP / Fabrice COFFRINI )

Des progrès ont été enregistrés dans la lutte contre la résistance des bactéries aux antimicrobiens, mais les efforts doivent s'accélérer dans la prévention, le diagnostic et le bon usage des antibiotiques, a indiqué lundi l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

"La résistance aux antimicrobiens est largement répandue et menace l'avenir de la médecine moderne", a rappelé Jean-Pierre Niemazi, directeur par intérim du département de la résistance aux antimicrobiens de l'OMS, lors d'un point de presse à Genève.

Les bactéries développent depuis longtemps une résistance aux médicaments conçus pour les combattre, rendant de nombreuses molécules inefficaces.

Ce phénomène a été accéléré par l'utilisation massive d'antibiotiques pour traiter les humains, les animaux et l'alimentation, permettant à la résistance aux antimicrobiens (RAM) de se développer et de devenir l'une des principales causes de mortalité infectieuse au monde.

"Les infections résistantes aux médicaments tuent depuis des années sans que nous en prenions suffisamment conscience", a souligné M. Niemazi, alors que selon l'OMS, les superbactéries résistantes aux antimicrobiens sont directement responsables de plus d'un million de décès et contribuent à près de cinq millions de décès chaque année.

Une enquête de l'OMS sur les progrès de 183 pays dans la lutte contre la résistance aux antimicrobiens en 2026 révèle que près de neuf pays sur dix disposent d'un plan d'action national contre ce phénomène, contre 79 en 2017.

Mais seuls 42 pays déclarent disposer d'un plan à la fois financé, mis en œuvre et suivi, a indiqué Pravasha Prakash, responsable technique du département RAM de l'OMS.

"Les pays progressent à toutes les étapes, mais les efforts doivent s'accélérer pour atteindre les objectifs fixés pour 2030", notamment la réduction de 10% du nombre de décès causés par la RAM bactérienne dans le monde, a-t-elle averti.

L'un des principaux points faibles reste l'accès aux diagnostics. Seuls 36% des pays disposent d'un laboratoire national de référence capable de tester la résistance de l'ensemble des bactéries et champignons surveillés par l'OMS, alors que l'objectif fixé pour 2030 est de 80%, a expliqué de son côté Sylvia Bertagnolo, responsable de l'unité de surveillance de la résistance et du renforcement des laboratoires.

"Sans tests, les médecins doivent traiter les patients sans connaître la cause de l'infection ni savoir quel antibiotique sera efficace", a souligné Mme Bertagnolo.

Les dernières données du système mondial de surveillance de l'organisation montrent qu'en 2023, une infection bactérienne confirmée en laboratoire sur six parmi celles signalées à l'OMS était résistante aux antibiotiques utilisés pour la traiter.

Face à ces lacunes, l'OMS a annoncé la publication de deux nouveaux outils destinés à aider les pays à renforcer leurs capacités de diagnostic. Le premier définit les tests qui devraient être disponibles à chaque niveau du système de santé, des centres de soins primaires aux hôpitaux de référence. Le second rassemble 73 procédures de laboratoire, du prélèvement à l'identification des agents pathogènes et aux tests de sensibilité aux antibiotiques.

Mais le développement des diagnostics ne suffit pas. L'organisation appelle également à améliorer l'utilisation des antibiotiques existants, alors que la mise au point de nouveaux traitements ne suit pas le rythme de la progression des résistances.

En outre, rappelle l'OMS, la prévention des infections, la vaccination, l'amélioration de l'accès à l'eau et à l'assainissement ainsi que le recours approprié aux antimicrobiens constituent les principaux leviers de lutte contre la RAM.

Sans une réaction plus vigoureuse, M. Niemazi a rappelé que 39 millions de décès pourraient être imputables à la résistance aux antimicrobiens d'ici 2050.