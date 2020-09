Résidences occupées : le gouvernement veut faciliter l'expulsion des squatteurs

Le sujet avait été remis sur les devants de l'actualité en raison de l'affaire de Théoule-sur-Mer, où un propriétaire avait vu sa maison occupée pendant près de trois semaines par des inconnus, sans pouvoir intervenir.

Un squat, à Notre-Dame-des-Landes (illustration) ( AFP / GUILLAUME SOUVANT )

Pouvant aller jusqu'à deux à trois ans, les expulsions de squatteurs devraient être nettement accélérées par un projet de loi soutenu par l'exécutif. Le texte permettrait aux propriétaires de retrouver la possession de leur bien en 3 jours maximum, en sollicitant l'intervention du préfet. Dans l'état actuel de la loi, les propriétaires doivent agir dans les 48 premières heures suivant l'intrusion dans leur résidence inoccupée, faute de quoi ils doivent s'engager dans une longue procédure nécessitant décision de juge, et pouvant s'étaler sur des mois.

A l'antenne de RTL , la ministre en charge du Logement Emmanuelle Wargon a soutenu un amendement sur le projet d'accélération et de simplification de l'action publique visant à faciliter l'expulsion de squatteurs. Dans les dernières semaines, la propriété d'un retraité située à Théoule-sur-Mer a été occupée pendant près de 20 jours depuis la fin du mois d'août, par une famille et leurs enfants. Son bien a été restitué et "un hébergement proposé à la famille occupante", a précisé Emmanuelle Wargon dans un communiqué. Face à cette situation, elle a engagé "un travail approfondi" avec ses services "dès lundi dernier", a-t-elle fait savoir.

Pas de distinction entre résidence principale et secondaire

Cette étude "a mis en lumière" selon elle "la nécessité d'améliorer et de simplifier le droit afin, notamment, d'accélérer les délais de procédures et de réaffirmer les principes protecteurs des propriétaires et locataires face aux squatteurs". "C'est pour cette raison que j'apporte mon soutien à l'amendement déposé par le rapporteur du projet de loi 'Accélération et simplification de l'action publique' (Asap), le député Guillaume Kasbarian", a-t-elle expliqué. "Cet amendement dit une chose très simple: que ce soit une résidence principale ou une résidence secondaire, ou même une résidence occasionnelle, à partir du moment où vous trouvez un squatteur chez vous, vous déposez plainte, vous faites constater que c'est bien chez vous et après vous interpellez le préfet", a également détaillé la ministre sur RTL.

"Le préfet a 48H pour vous répondre et au bout de 48h le préfet lui-même met en demeure le squatteur de partir", a-t-elle poursuivi, ajoutant que cela "va accélérer très fortement les procédures". Une fois le délai de 72 heures écoulé, le préfet pourra demander l'intervention de la force publique.

Quant à la question des sanctions, une proposition de loi a suggéré de durcir l'arsenal législatif contre les squatteurs. Sur ce point, Emmanuelle Wargon n'a pas souhaité donner (un) avis sur le bon niveau des peines, se contentant de reconnaitre cette question comme "légitime".