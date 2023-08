Résidence secondaire : achetez moins cher à l’étranger

Quand vous rejoindrez votre destination favorite, n’hésitez pas à loucher sur les vitrines des agences immobilières…(© CC Caractère International/Errikos Khols Immobilien Consulting/Ukasz Czechowicz/Alex Azabacge/DR/ Shutterstock/CC)

Une belle villa avec vue sur la mer pour 300.000 euros, c’est possible, en dehors de l’Hexagone. Voici notre guide, pays par pays (Portugal, Italie, Espagne, Grèce…), des destinations intéressantes pour s’offrir une seconde résidence les pieds dans l’eau avec un ticket d’entrée raisonnable.

Depuis la pandémie, les Français ont montré un regain d’intérêt pour les résidences secondaires afin d’y passer leurs vacances et, le cas échéant, d’y pratiquer un peu le télétravail.

Les raisons qui motivent un achat à l’étranger sont multiples: climat plus clément, environnement dépaysant…

Et, surtout, des prix plus abordables: soit on trouve mieux qu’en France pour moins cher, soit, pour le même prix, on a –parfois beaucoup– plus.

Cerise sur le gâteau, il est possible de rentabiliser son investissement grâce à la location saisonnière, avec à la clé une fiscalité souvent plus intéressante que chez nous –un point positif qui devient encore plus intéressant au moment de la retraite.

Fiscalité plus clémente

En contrepartie, il convient, pour réussir son projet, de le mener avec soin.

Il est indispensable de se faire accompagner par des experts sur place pour bien naviguer dans les écosystèmes locaux, qui sont parfois bien différents de celui auquel nous sommes habitués en France.

Les démarches sont souvent plus complexes, entre obtention de numéros fiscaux, vérification des biens…

Mieux vaut être patient, mais la récompense finit par payer et se traduit par une meilleure qualité de vie à des coûts parfois bien inférieurs.

Nombreuses opportunités à saisir

Par exemple, dans la Bretagne espagnole