République tchèque: six morts dans l'incendie d'un restaurant

Des pompiers sur les lieux de l'incendie d'un restaurant qui a fait six morts et huit blessés à Most, dans le nord-ouest de la République tchèque, le 12 janvier 2025 ( AFP / Michal Cizek )

Six personnes sont mortes et huit autres ont été blessées dans l'incendie d'un restaurant de la ville de Most, dans le nord-ouest de la République tchèque, ont annoncé dimanche les services de secours.

"Le feu s'est propagé extrêmement vite après qu'un radiateur à gaz a été probablement renversé", ont indiqué les pompiers sur X.

L'incendie s'est déclaré tard samedi dans une terrasse en bois adjacente au restaurant U Kojota (Chez Coyote) dans la ville de Most, à environ 70 kilomètres au nord-ouest de la capitale Prague. Il a été maîtrisé après minuit, ont précisé les pompiers.

Le chef de la police régionale, Zbynek Dvorak, a déclaré à la télévision tchèque que la piste terroriste avait été écartée et noté que l'incendie avait été causé par négligence.

"Malgré tous les efforts déployés, l'incendie a eu des conséquences tragiques pour six personnes", ont indiqué les pompiers.

Des pompiers sur les lieux de l'incendie d'un restaurant qui a fait six morts et huit blessés à Most, dans le nord-ouest de la République tchèque, le 12 janvier 2025 ( AFP / Michal Cizek )

Huit autres personnes ont été blessées, dont six grièvement, et elles ont été hospitalisées pour des brûlures.

Cinq d'entre eux ont été admis à Prague, deux à l'hôpital de Most et un dans un établissement de la capitale régionale d'Usti nad Labem, a indiqué à la télévision nationale, Petr Bures, directeur du service d'urgence régional.

"Certains d'entre eux ont des blessures très graves et leur vie est en danger", a dit M. Bures.

Le ministre de l'Intérieur Vit Rakusan a indiqué sur X que les pompiers avaient évacué une trentaine de personnes du restaurant et d'un immeuble d'habitation adjacent.

Six des victimes ont été retrouvées à l'intérieur du restaurant, selon le témoignage à la télévision publique d'un pompier, Zdenek Blaha.

Il a précisé que les quatre premiers véhicules des pompiers sont arrivés six minutes après avoir reçu l'alerte et ont trouvé le restaurant en flammes.

Au total, 28 véhicules de pompiers et 63 pompiers ont été nécessaires pour maîtriser l'incendie.

Le Premier ministre Petr Fiala a présenté ses condoléances, qualifiant l'accident de "grande tragédie" dans un message sur X.