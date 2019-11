République tchèque : 30 ans après la Révolution de velours, 250 000 personnes dans les rues de Prague

Environ 250 000 Tchèques, selon le ministère de l'Intérieur Jan Hamacek, ont investi samedi le centre de Prague pour demander le départ du Premier ministre Andrej Babis, accusé de corruption.La manifestation s'est tenue la veille du 30e anniversaire de la Révolution de velours : un mouvement, avec une grève générale, qui avait mis fin à quatre décennies de totalitarisme imposé par l'Union soviétique dans ce qui était alors la Tchécoslovaquie.« Honte ! », « démission ! », ont samedi scandé les manifestants, réunis au parc Letna, dans le centre de la capitale, à l'appel du mouvement étudiant Million moments for democracy, brandissant des drapeaux tchèques et des banderoles appelant Andrej Babis, milliardaire comparé à Donald Trump lors de son élection, à se retirer. Ils ont également contesté les liens tissés par le président Milos Zeman avec la Chine et la Russie.Des habitants d'une maison donnant sur le rassemblement avaient déployé une banderole clamant que « la vérité et l'amour doivent prévaloir sur les mensonges et la haine », la devise de l'ancien dramaturge dissident anticommuniste puis président tchèque Vaclav Havel. « J'ai honte du Président », « j'ai honte du Premier ministre », clamaient les pancartes. AFP/Michal Cizek Ancien communiste, le populiste Babis, 65 ans, cinquième fortune du pays, est confronté à une série d'accusations de corruption et à une enquête de la Commission européenne sur un conflit d'intérêts possible autour de son holding Agrofert regroupant différentes activités dans ses vastes exploitations agricoles, dans les médias et dans le secteur chimique. L'an dernier, il avait été mis en cause dans une affaire de fraude présumée aux subventions européennes d'une valeur de deux millions d'euros concernant son complexe hôtelier près de Prague mais le parquet a abandonné les charges en septembre.Le chef du gouvernement tchèque rejette ...