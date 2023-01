République dominicaine: tourisme record avec 8,5 millions de visiteurs en 2022

Les plages de la République dominicaine, et notamment celles de la station balnéaire de Punta Cana, attirent des millions de touristes chaque année ( AFP / Erika SANTELICES )

La République dominicaine, dont l'économie repose en grande partie sur le tourisme, a connu une année 2022 record avec 8,5 millions de visiteurs, dépassant les chiffres d'avant pandémie, ont annoncé jeudi les autorités.

Quelque 7,2 millions de personnes sont arrivées en avion et 1,3 million en bateau, selon les chiffres du ministère du Tourisme présentés en présence du président dominicain Luis Abinader.

C'est 3,2 millions de plus qu'en 2021, lorsque l'industrie commençait à se remettre de la chute brutale provoquée par la pandémie de Covid-19, qui a fait plus de 4.000 morts dans ce pays caribéen de 10,5 millions d'habitants.

Mais, c'est surtout mieux que les 7,5 millions de touristes de 2019. En 2020, le nombre de visiteurs était tombé à 3 millions.

"Notre pays est ouvert, prêt à donner le meilleur de lui-même et à montrer au monde ce que nous savons déjà, à savoir que nous sommes un petit coin de paradis sur Terre", a déclaré le président.

"Ces chiffres ont été atteints dans les pires circonstances, dans un environnement international hostile. Nous avons été capables non seulement de résister à l'impact du Covid-19 et aux effets de la crise économique résultant de la guerre en Ukraine, mais nous avons réussi à positionner notre pays sur une carte plus compétitive dans toute la région des Caraïbes et de l'Amérique latine", a-t-il poursuivi.

Le tourisme représente 15% du PIB dominicain.

Sur le nombre total de touristes arrivés par avion en 2022, 5,8 millions étaient des étrangers ou des Dominicains non résidents, tandis que 1,4 million étaient des voyageurs locaux.

Le gouvernement a déclaré vouloir dépasser ces chiffres en 2023.

En 2022, les touristes étrangers venaient principalement des États-Unis (32%), du Canada (16%) et de Colombie (5%).

Pendant la pandémie, le gouvernement avait lancé une campagne pour attirer les touristes russes et ukrainiens. Quelque 50.000 touristes venant de cette zone visitaient ce pays chaque mois jusqu'au début de la guerre. Quelque 14.000 touristes russes et 1.900 touristes ukrainiens s'étaient retrouvés bloqués en République dominicaine lors du début des hostilités.