Reprise économique: Mélenchon propose de réunir patronat, syndicats et politiques

Le leader de La France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, a proposé dimanche de réunir patronat, syndicats de salariés et partis politiques pour préparer "le déconfinement économique".

"Il faudrait réunir autour d'une table d'un côté le patronat - qui a un ton plutôt coopératif ces temps-ci -, de l'autre côté les syndicats de salariés qui tous ont également intérêt à ce que ça tourne, et puis aussi le pouvoir politique, et on devrait planifier la sortie, le déconfinement économique", a plaidé le député des Bouches-du-Rhône sur LCI.

"Le pays est menacé économiquement, tout le monde le sait : il pourrait se trouver que ce soit le coup qui envoie la France à terre", a-t-il mis en garde, en faisant valoir que "nous sommes menacés de nous effondrer si nous ne trouvons pas de la respiration, une capacité à investir".

"Nous n'avons rien à gagner à avoir des millions de misère dans le pays, nous avons besoin que ça fonctionne, mais pas n'importe comment", a-t-il ajouté.

Jean-Luc Mélenchon a également plaidé pour "annuler la dette qui est dans les coffres de la Banque centrale européenne".

"Quand on dit qu'une dette est gelée car elle est perpétuelle, ça veut dire que c'est un bout de papier - vous ne payez plus d'intérêts dessus - qui reste dans le coffre de la Banque centrale européenne, (laquelle) donc n'est pas ruinée, n'est pas spoliée, puisqu'elle a toujours son papier, et le papier, petit à petit, s'use parce qu'il y a de l'inflation", a-t-il développé.

"Il faut libérer l'État et les sociétés du poids de la dette du passé", a-t-il encore martelé. "Dans l'histoire, les dettes de cette nature n'ont jamais été payées, alors soit on a l'inflation, la banqueroute, la guerre, ou la dette perpétuelle", qui a donc ses faveurs. Avant d'ajouter que "oui, il y a encore une hypothèse, vous pouvez payer, c'est-à-dire qu'on va dire à vos enfants: le projet pour la prochaine génération et la suivante et la suivante, c'est de payer la dette des années 70". "Ça, ça va les intéresser...", a-t-il ironisé.