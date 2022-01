Reprise économique : la TVA rapporte 2,5 milliards d'euros de plus que prévu, selon Olivier Dussopt

L'impôt sur les sociétés devrait également rapporter 5 milliards d'euros de plus que les prévisions. Et l'impôt sur le revenu également.

Olivier Dussopt à Paris, le 22 décembre 2021. ( AFP / LUDOVIC MARIN )

La pandémie coûte cher à l'État... Mais la reprise économique rapporte. Les recette fiscales de l'État devraient être supérieures aux prévisions pour 2021, a annoncé le ministre délégué en charge des Comptes publics, Olivier Dussopt.

"Nous avions dit en octobre que la TVA était à un niveau supérieur à ce que nous avions prévu début 2021, a-t-il expliqué sur BFM Business . Et c'est normal, l'activité était plus forte. Depuis octobre, cette activité, encore plus forte que prévu, permet à l''État d' avoir une recette de TVA, sans bouger les taux, supérieure de 2,5 milliards à ce que nous pensions fin octobre. "

"Pas de cagnotte"

Mais ce n'est pas tout. L'impôt sur les sociétés, lui aussi, va rapporter plus que prévu : "Au moins 5 milliards, certainement un peu plus, de recettes supplémentaires par rapport à notre dernière prévision", selon Olivier Dussopt.

Idem pour l'impôt sur le revenu. "Il y aura un peu plus au niveau de l'impôt sur le revenu, (...) quelques centaines de millions d'euros certainement", s'est-il félicité.

Autant de bonnes nouvelles qui ne doivent pas faire oublier l'état sensible des finances publiques.

"Cela ne veut pas dire qu'il y a une cagnotte, parce que lorsque vous avez un déficit de 8% (...) en 2021 et de 5% en 2022 , il n'y a pas de cagnotte, il y a un trou", a-t-il prévenu.