Reprise des pourparlers Russie-Ukraine sous l'égide des Etats-Unis

Des délégations russe et ukrainienne ont entamé mardi à Abou Dhabi des pourparlers sous médiation américaine pour la première fois depuis février dernier , après que Donald Trump a suggéré qu'un accord de paix était possible et pourrait inclure la sécurité de l'Europe.

U ne source citée par l'agence de presse russe RIA Novosti, ainsi que le négociateur en chef ukrainien Roustem Oumerov, ont annoncé peu après 08h00 GMT le début des discussions, au cours desquelles les émissaires américains Steve Witkoff et Jared Kushner doivent jouer les médiateurs.

Les Européens, dont la France et l'Allemagne, sont représentés à Abou Dhabi afin de peser sur les tractations et ainsi éviter qu'elles fassent la part belle aux revendications russes. Le Kremlin a toutefois déclaré mardi qu'ils ne participaient pas directement au processus.

Avant l'ouverture des discussions, Roustem Oumerov a indiqué que les Ukrainiens avaient rencontré séparément des représentants européens, de l'Otan et de l'UE, ainsi que les deux responsables américains.

"Nous faisons tout pour que l'Europe soit partie prenante du processus diplomatique", a-t-il déclaré.

Selon une source au sein de la délégation russe, les négociations auront pour principal objectif de tenter de définir les éléments clés d'un nouveau cadre de sécurité européen pour l'après-guerre, avec l'élaboration de mécanismes visant à prévenir les menaces et à renforcer la stabilité régionale.

"Bien que le règlement du conflit ukrainien, qui revêt une importance cruciale, soit l'un des aspects de cette vaste discussion, il demeure subordonné à l'objectif principal, à savoir la création d'une architecture de sécurité globale et indivisible pour l'ensemble du continent", a déclaré la source.

UN CONTEXTE PLUS FAVORABLE

Plus de quatre ans et demi après l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie, et alors que les forces de Moscou contrôlent environ un cinquième du territoire ukrainien, les positions des deux camps demeurent très éloignées malgré l'optimisme affiché par Donald Trump.

À la veille des pourparlers, celui-ci a déclaré que Washington constatait de leur part une "très forte volonté" de mettre fin à la guerre, ajoutant que les deux parties étaient "fatiguées de se battre". Après avoir reçu la semaine dernière à la Maison blanche l'émissaire du président russe Vladimir Poutine, il a prédit qu'un accord de paix pourrait voir le jour prochainement.

Le président américain avait toutefois promis à son retour au pouvoir en janvier 2025 de mettre fin à la guerre en vingt-quatre heures et exprime régulièrement son optimisme, sans que des avancées ne soient constatées. Le contexte est toutefois redevenu plus favorable à des négociations ces dernières semaines après plusieurs mois durant lesquels l'attention de Washington était centrée sur la guerre en Iran.

Rien n'indique cependant que Vladimir Poutine soit prêt à renoncer à son exigence de voir l'Ukraine céder l'ensemble du Donbass avant qu'un accord de paix puisse être conclu.

Le président ukrainien Volodimir Zelensky, qui se rend mardi au Danemark pour rencontrer les dirigeants des pays nordiques, a toujours refusé catégoriquement de céder des territoires. Les avancées russes sur la ligne de front se sont par ailleurs presque totalement arrêtées cette année.

À la veille des négociations, Volodimir Zelensky a affirmé que la position de l'Ukraine dans les pourparlers se renforçait grâce à ses récents succès militaires, parmi lesquels la reprise de territoires dans la région de Donetsk, qui forme le Donbass avec la région de Louhansk.

DES CONCESSIONS SUR LES TERRITOIRES ?

Il a également fait valoir que la Russie subissait des "pertes record" - ce que Moscou conteste - et a exhorté Washington à convaincre le Kremlin de mettre fin à la guerre.

Selon un responsable américain, les négociateurs des Etats-Unis estiment que Volodimir Zelensky et Vladimir Poutine pourraient être disposés à trouver un compromis sur la question cruciale des territoires, avec quelques concessions possibles de part et d'autre.

Un haut responsable ukrainien a toutefois fermement démenti que Kyiv puisse envisager de telles concessions, ajoutant que la question des territoires ne pourrait être abordée qu'au niveau des dirigeants et uniquement dans le cadre de garanties de sécurité adaptées pour l'Ukraine.

Tout accord sur le règlement du conflit russo-ukrainien comme sur la sécurité en Europe ne peut se négocier "sans les Européens", a souligné mardi la présidence française.

Des responsables américains, ukrainiens et européens se sont réunis avant les négociations d'Abou Dhabi afin de coordonner les efforts visant à mettre fin au conflit et à discuter des dispositifs de sécurité pour l'après-guerre, a pour sa part déclaré Steve Witkoff.

"Outre l'objectif central d'une paix durable, les discussions ont porté sur la manière de s'appuyer sur les institutions et accords de sécurité européens existants après la fin de la guerre en Ukraine", a-t-il écrit dans un message publié sur X.

Selon un communiqué de la Commission européenne, les représentants européens, ukrainien et américains "ont souligné que tout dispositif futur devra respecter la souveraineté, l'intégrité territoriale et l'indépendance décisionnelle de l'Ukraine, tout en lui fournissant des garanties de sécurité crédibles".

par ROULA ROUHANA

(Avec Dan Flynn et Yuliia Dysa à Kyiv, Steve Holland à Washington et John Irish à Paris, version française Jean Terzian et Benjamin Mallet)