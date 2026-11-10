Reprise des pourparlers Russie-Ukraine sous l'égide des Etats-Unis

par Daniel Flynn et Steve Holland

Des délégations russe et ukrainienne doivent prendre part ce mardi à Abou Dhabi à des pourparlers sous médiation américaine pour la première fois depuis février dernier, après que le président américain Donald Trump a suggéré qu'un accord de paix était possible et pourrait inclure la sécurité de l'Europe.

Plusieurs pays européens, dont la France et l'Allemagne, ainsi que la Commission européenne ont dépêché des représentants à Abou Dhabi, mais la Russie a fait comprendre qu'elle ne voulait pas que les Européens prennent part aux négociations sur une fin au conflit, entré dans sa cinquième année.

La guerre a été déclenchée en février 2022 par ce que Moscou a présenté comme une "opération militaire spéciale" en Ukraine. Kyiv et ses alliés dénoncent une invasion.

Il est prévu que les émissaires ukrainiens s'entretiennent séparément avec les représentants de leurs alliés européens pour leur rendre compte de l'avancée des discussions, a fait savoir Kyiv, indiquant que la réunion trilatérale avec Washington et Moscou devait débuter aux alentours de 06h30 GMT.

"Nous faisons tout pour nous assurer que l'Europe soit un participant au processus diplomatique", a déclaré lundi le chef des négociateurs ukrainiens, Roustem Oumerov.

Pour la première fois, du côté russe, le ministre adjoint des Affaires étrangères, Sergueï Ryabkov, et un officier de haut rang de l'armée, Youri Zhigarlovsky, vont prendre part aux discussions. La délégation envoyée par Moscou est de nouveau dirigée par Vladimir Medinsky, un conseiller du Kremlin.

CONCESSIONS

Donald Trump, qui a rencontré discrètement la semaine dernière à la Maison blanche un conseiller de haut rang du président russe Vladimir Poutine, a prédit qu'un accord de paix entre Russie et Ukraine pourrait émerger bientôt.

Le président américain, qui avait promis à son retour au pouvoir en janvier 2025 de mettre fin à la guerre en vingt-quatre heures et qui exprime régulièrement son optimisme, sans que des avancées ne soient constatées, a dit lundi voir "une très forte inclination" pour un accord entre les deux pays.

Rien n'indique, publiquement, que des progrès ont été réalisés à l'égard des principaux points de contentieux entre Kyiv et Moscou.

Vladimir Poutine réclame que Kyiv cède l'intégralité de la région du Donbass comme condition préalable à un accord de paix et veut également la garantie que l'Ukraine ne rejoindra jamais l'Otan et qu'aucune troupe étrangère n'y sera déployée. Le président ukrainien Volodimir Zelensky refuse catégoriquement d'offrir des territoires à Moscou, dont les gains sur les lignes de front ont ralenti et ont été quasiment neutres cette année.

En amont de la réunion d'Abou Dhabi, qui doit durer deux jours, Volodimir Zelensky a déclaré que la position de l'Ukraine dans les négociations s'était solidifiée en raison de ses accomplissements sur le champ de bataille, avec des zones de Donetsk, dans le Donbass, reprises par les troupes de Kyiv.

Un représentant américain a déclaré à Reuters que Washington pensait que Volodimir Zelensky et Vladimir Poutine pourraient être enclins à accepter un compromis sur la question cruciale des territoires, en faisant tous deux un petit effort.

Kyiv n'envisagera pas de telles concessions, a toutefois dit fermement un haut représentant ukrainien. La question des territoires peut être discutée seulement au niveau présidentiel, a-t-il poursuivi, et elle nécessite des garanties de sécurité appropriées pour l'Ukraine.

WASHINGTON SIGNALE DES "AVANCÉES"

L'accord proposé par l'administration Trump prévoit la fin de la guerre, comme réclamé par l'Ukraine, avec des garanties sécuritaires et une feuille de route pour intégrer l'Union européenne.

Une trêve énergétique annoncée le mois dernier par Donald Trump, qui a exprimé son mécontentement à l'égard des attaques ukrainiennes contre les raffineries russes, ne s'est pas véritablement concrétisée. Kyiv continue de cibler des raffineries tandis que Moscou pilonne les infrastructures énergétiques ukrainiennes et des villes du pays.

Le président américain a promis la semaine dernière un "grand accord" qui concernerait des garanties sécuritaires et "davantage que l'Ukraine". "Il pourrait concerner l'Europe toute entière", a-t-il ajouté alors, sans plus de détails.

Ces commentaires ont provoqué un tollé chez certains responsables européens, qui ont souligné que de quelconques négociations sur la sécurité de l'Europe pouvaient avoir lieu uniquement avec l'implication directe des gouvernements concernés et que la Russie n'avait pas son mot à dire sur le cadre sécuritaire européen.

L'un des émissaires de Donald Trump, son gendre Jared Kushner, s'est entretenu la semaine dernière à Bruxelles avec des représentants de l'Otan, de l'UE et de puissances européennes dans la perspective de la réunion d'Abou Dhabi.

Il est prévu, en parallèle aux discussions dans la capitale émiratie, que les ministres des Affaires étrangères du G7, réunis depuis lundi à Paris, évoquent la guerre en Ukraine. Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Andry Sybiha, doit se joindre mardi aux discussions.

Avant de s'envoler pour la France, le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio avait déclaré dimanche aux journalistes que des "avancées" avaient eu lieu concernant les contours de l'architecture sécuritaire de l'Europe post-conflit.

Volodimir Zelensky a récemment exprimé l'espoir que la large victoire du Parti démocrate lors des élections de mi-mandat aux Etats-Unis, aux dépens du Parti républicain de Donald Trump, puisse permettre un soutien accru de Washington à Kyiv, alors que le président américain a suspendu depuis son retour à la Maison blanche les aides militaires directes à l'Ukraine.

(Daniel Flynn à Kyiv, Steve Holland à Washington, avec la contribution de Yuliia Dysa à Kyiv; version française Jean Terzian)