Reprise de la saison le 22 août ? par Francisco Rodriguez (iDalgo) Selon une information du quotidien L'Équipe, la LFP aimerait démarrer la prochaine saison le 22 août pour la Ligue 2 et le dimanche 23 août pour la Ligue 1. La saison actuelle arrêtée avec la pandémie du Covid-19 devrait s'achever le 17 juillet pour la Ligue 2 et le 25 juillet pour la Ligue 1. La volonté est de laisser un peu de marge pour les play-offs et les barrages et avoir tout terminé le 2 août. Bien entendu, ça va dépendre de l'évolution de la pandémie de Covid-19 et des souhaits en matière de calendrier qui seront prochainement exprimés par l'UEFA.

