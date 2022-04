"Reprenez le contrôle": Marine Le Pen conjure ses électeurs à "aller voter"

La candidate du parti d'extrême droite Rassemblement national, Marine Le Pen, en meeting le 1er avril 2022 à Stiring-Wendel, en Moselle ( AFP / Jean-Christophe VERHAEGEN )

"A la présidentielle on ne s'abstient pas, reprenez le contrôle!": Marine Le Pen a "conjuré" jeudi soir à Perpignan ses électeurs à "aller voter" et attaqué exclusivement Emmanuel Macron, "boxeur sonné" par les crises, donné comme elle au second tour par les sondages.

"Jamais la perspective d’un vrai changement n’a été si proche, mais cela dépend de vous", a lancé la candidate du Rassemblement national, dont l'écart dans les sondages avec le président sortant ne cesse de se réduire.

Marine Le Pen, qui avait échoué au régionales en raison de l'abstention notamment de ses électeurs, catégories populaires et jeunes en tête, veut cette fois les emmener aux urnes.

Elle s'exprimait devant quelque 4.000 partisans réunis au parc des expositions de la ville, tenue par le maire RN Louis Aliot, pour son dernier meeting d'avant le premier tour de la présidentielle.

"L’alternative est simple. Ce sera soit la dilution dans un grand magma mondial via une Union européenne qui en est le prélude, soit l’affirmation de la Nation" comme "espace le plus protecteur pour les nôtres", a lancé Marine Le Pen devant ses militants qui scandaient "Marine présidente" ou "on est chez nous".

- "Boxeur sonné" -

Se plaçant comme déjà au second tour, elle leur a demandé de ne pas oublier "les Gilets jaunes" ou "ces Français dont on disait qu’ils +n'étaient rien+", évoquant les crises traversées par Emmanuel Macron, souvent sifflé, comme un "boxeur sonné" et qui mettent "en lumière les fautes de nos dirigeants".

"Le rejet qu'on a subi en 2017, c’est lui Emmanuel Macron qui va en faire les frais", a estimé le président du RN Jordan Bardella avant le meeting, où Louis Aliot a appelé à "placer Marine en pole position" dimanche.

Pour Richard Guérit, élu RN en Nouvelle Aquitaine, "c'est une évidence" que Marine Le Pen gagnera au premier et au second tour parce que "la situation de la France est tellement pitoyable" sur le pouvoir d’achat, la sécurité et l'immigration, et "Marine elle a évolué, ce n'est plus la caricature faite par les médias".

"Beaucoup de gens vont voter pour Marine Le Pen parce qu'ils en ont marre d'Emmanuel Macron", affirme Jérôme Toulet, 45 ans, chauffeur livreur chez Total Énergie, qui a fait 7 heures de route depuis la Vienne.

Roland Kohpcke, 54 ans, ancien chef cuisine, admet que "des gens ont perdu la foi y compris dans nos rangs" mais il pense que, "là, les Français vont se déplacer pour leur pouvoir d’achat". Et "si Macron passe", ceux qui n'iront pas voter "ne pourront s’en prendre qu'à eux mêmes", avertit une jeune militante handicapée à ses côtés.

- "Mépris" -

Le maire de Béziers (Hérault), Robert Ménard, n'est pas venu au meeting, même s'il votera dimanche pour Marine Le Pen, dont il partage les positions sur l'immigration mais pas sur la crise sanitaire.

La candidate d'extrême droite a très peu évoqué ses projets visant à stopper l'immigration ou à lutter contre l'islamisme, déroulant davantage ses propositions économiques et sociales et s'attardant, pour le dénoncer, sur le projet de retraite à 65 ans d'Emmanuel Macron.

Elle n'a pas mentionné la guerre en Ukraine, alors qu'elle cherche à faire oublier sa proximité avec Vladimir Poutine, qui l'avait reçue en 2017, abordant ce conflit comme à son habitude par le pouvoir d'achat. Elle est opposée aux sanctions contre la Russie qui grèveraient le budget des ménages.

Nonna Mayer, spécialiste de l'électorat RN, souligne la "dynamique" de Marine Le Pen, créditée de 21 à 24% d'intentions de vote (21,3% de voix en 2017).

Gênée, voire dépassée dans les sondages en début de campagne par Eric Zemmour -jamais cité à Perpignan-, elle finit recentrée par la radicalité de son rival. La candidate a elle-même beaucoup lissé son image, même si son projet reste aussi "radical" sur l'immigration et les institutions, explique-t-elle.

Des militants viennent soutenir Marine Le Pen, candidate à la présidentielle du parti d'extrême droite Rassemblement national, le 25 mars 2022 à Saint-Martin-Lacaussade, en Gironde ( AFP / ROMAIN PERROCHEAU )

"Nous sommes prêts !", a lancé la candidate à Perpignan, en défendant un projet qui "postule non le mépris ou la défiance de classes" mais "l'unité".

Privilégiant les petits meetings dans la France des "oubliés", Marine Le Pen a mené une campagne sans bruit et sans risques, privilégiant ses fiefs du nord et du sud de la France, loin de son parti endetté, dont elle a confié les rênes à Jordan Bardella.

Louis Aliot avait lui-même fait campagne aux municipales sans l'étiquette du parti d'extrême droite.