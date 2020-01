Reprendre le métro ou continuer à vélo ? Ils s'interrogent déjà pour l'après-grève

Si la pratique du vélo et de la trottinette a explosé à Paris depuis le 5 décembre, qu'en sera-t-il une fois la grève contre la réforme des retraites terminée ? Depuis un mois, à certains endroits de la capitale, il y a jusqu'à deux fois plus de cyclistes qu'en période habituelle. Ces usagers historiques du métro, du RER ou du bus, reprendront-ils leurs habitudes dans les transports en commun, ou continueront-ils à pédaler, rouler, marcher ? Les témoignages de quatre Franciliens concernés, que nous avons recueillis, montrent que les avis divergent. « J'ai découvert le vélo pour aller au bureau », reconnaît d'emblée Stanislas, assureur de 33 ans qui habite dans le XVIIe arrondissement de Paris. Jusqu'au 5 décembre, celui qui se dit « plutôt opposé à la grève, car l'allongement de la durée de vie induit de travailler plus longtemps » prenait le métro pour six stations. Marche comprise, il en avait pour une demi-heure porte à porte afin de rallier le centre de la capitale. En pédalant, douze minutes lui suffisent ! Stanislas va au travail à vélo en raison de la grève à la RATP/DR Alors, Stanislas a ressorti de chez ses parents « un vieux VTT », qui ne risque pas d'être volé en ville. Et il compte s'en servir à l'avenir « de plus en plus souvent, surtout lorsqu'il fera beau ».Des vélos en libre-service... mais que dans ParisFaute de vélo personnel, c'est avec des bicyclettes en libre-service que Camille se déplace (en partie) depuis un mois pour aller travailler chaque jour. Entre son domicile à Bercy et son bureau de Gentilly, elle utilise les vélos en libre-service Jump, jusqu'au périphérique, avant de finir à pied. Car le service proposé par la société de covoiturage Uber n'est accessible que dans Paris intra-muros. LIRE AUSSI > Grève dans les transports à Paris : les temps de parcours à vélo en une infographieCela donne 50 minutes de trajet au total, à peine dix de plus ...