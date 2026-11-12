REPORTAGE-Une unité ukrainienne, pionnière dans les évacuations par drones, change d'échelle

La première fois que "KVN", pilote de drone ukrainien, a téléguidé un imposant hexacoptère pour évacuer un camarade blessé, les préparatifs de l'opération ont duré sept jours.

À peine deux semaines plus tard, une mission similaire a été mise sur pied en seulement douze heures, ce qui illustre la vitesse à laquelle cette nouvelle tactique s'impose sur un champ de bataille en pleine évolution.

"Désormais, il me suffit de passer quatre ou cinq appels pour que tous les drones en vol et nos bataillons partenaires (...) nous aident à mener à bien l'opération", a déclaré KVN, 33 ans, se nommant par son indicatif militaire.

Le 475e régiment d'assaut autonome de KVN a contribué à écrire une page de l'histoire militaire le mois dernier en utilisant un nouvel hexacoptère pour secourir des combattants blessés piégés dans la "zone de mort" ("kill zone") s'étendant sur plusieurs kilomètres de part et d'autre de la ligne de front, où des drones aériens traquent le moindre mouvement.

Le régiment souhaite désormais intégrer cette nouvelle capacité à ses opérations quotidiennes, une initiative qui s'inscrit dans les efforts de l'Ukraine, en guerre avec la Russie depuis début 2022, à recourir à la technologie pour mieux protéger ses soldats.

"L'avenir de ce type d'évacuations est très prometteur", a déclaré Eduard Khoroshun, directeur d'un grand hôpital militaire de la région de Kharkiv, dans le nord-est du pays, dans un communiqué publié après les premières opérations du genre.

Des évacuations plus rapides des soldats blessés pourraient réduire le nombre de complications et de handicaps, a-t-il souligné.

Tout déplacement dans la "zone de mort" pouvant s'avérer fatal en raison des drones qui la survolent en permanence, les soldats blessés s'y retrouvent souvent bloqués pendant des jours, des semaines, voire des mois.

DES ENGINS PLUS DIFFICILES À CIBLER

Si les forces de Kyiv ont adopté des véhicules terrestres sans pilote (VTSP) pour assurer les évacuations afin de réduire l'exposition des secouristes, ces engins sont souvent lents et peuvent constituer des cibles faciles.

En août, un commandant de compagnie du 475e régiment a été contraint de secourir lui-même deux soldats blessés en voiture après que le VTSP qui les transportait a été frappé par des drones russes.

Les drones aériens d'évacuation, malgré leur grande taille, sont plus rapides et plus difficiles à atteindre que les VTSP, a déclaré "Cherry", 28 ans, responsable du service médical du régiment.

"Moins l'ennemi nous voit, mieux c'est", a-t-elle souligné depuis un centre de commandement situé dans la région de Kharkiv.

La première évacuation aérienne connue par drone a été menée par la 92e brigade ukrainienne fin octobre, suivie peu après par les deux premières opérations de sauvetage effectuées par le 475e régiment.

Lors de l'une d'elles, le drone de fabrication ukrainienne utilisé par le régiment, nommé StarGate, a parcouru un total de 60 km, dont la moitié en transportant une personne, a indiqué le ministère ukrainien de la Défense.

"SUMMUM DE LA RESPONSABILITÉ"

Selon Cherry, son régiment est en train de constituer des pelotons dédiés aux évacuations aériennes par drone et s'efforce d'améliorer la coordination entre les pilotes et les équipes médicales.

KVN, qui a passé ses deux premières années de service à traquer les soldats russes comme pilote de drones d'attaque, n'a effectué que quatre opérations d'évacuation pour le moment.

Il dit toutefois ressentir déjà un sens du devoir plus fort lorsqu'il secourt ses camarades blessés, qualifiant cette mission de "summum de la responsabilité dans l'armée". Sa dernière opération de ce type a duré une heure et demie.

Le fabricant de StarGate, SkyFall, augmente quant à lui la production de son drone assisté par intelligence artificielle, capable de voler en stationnaire et d'atterrir de manière autonome, même en cas de tentatives de brouillage électronique.

Il s'agit du premier drone spécialement conçu en Ukraine pour les évacuations médicales.

L'entreprise prévoit de produire environ 1.000 unités par mois d'ici fin 2026, a déclaré un porte-parole, ajoutant que l'appareil suscitait une forte demande de la part de nombreuses autres unités et brigades.

Les évacuations par drone ne sont pas "une panacée" et chacune comporte ses propres risques, a-t-il cependant souligné.

Chaque mission nécessite également une coordination poussée impliquant notamment des drones d'appui et des ressources de guerre électronique.

"Bien sûr, la décision revient aux soldats eux-mêmes", a-t-il déclaré. "Mais ils comprennent que cela peut être la seule chance de sauver quelqu'un."

(Avec Dan Peleschuk, version française Benjamin Mallet)