Report de Lens-PSG : un scandale si logique

Alors que l'Hexagone se remet de la défaite du PSG en finale de la Ligue des champions et angoisse chaque jour face à un Covid-19 qui menace chaque rencontre de Ligue 1, une polémique est née lundi soir. La raison ? L'obtention par le club parisien du report de sa rencontre contre Lens, originellement prévue samedi prochain. Cette décision fait jaser.

Le communiqué de presse du maire PS de Lens, Sylvain Robert, était inattendu, du moins au regard du sujet qu'il aborde, alors que la rentrée annonce un nouveau choc économique, un de plus dans une région et pour une ville qui peinent à tenir leur tête hors de l'eau. Seulement, le premier édile socialiste est en colère et ne mâche pas ses mots., a-t-il péroré lundi, avant d'enchaîner :Bref, l'union sacrée, réclamée par nos politiques derrière le PSG, qui ne tenait guère debout avant la finale, s'est déjà effondrée comme un château de cartes. Avec forcément, surtout au regard de l'image que traîne QSI, le sentiment que les dirigeants parisiens jouent un peu aux enfants gâtés et capricieux, au moment où en face, on s'échine à relancer tant bien que mal le rythme ordinaire du foot français.Il est vrai qu'en posant tous les faits sur la table, il s'avère bien difficile de justifier la demande du PSG et encore davantage de comprendre pourquoi la LFP a cédé si facilement à une pareille exigence. Tout d'abord, le club parisien n'a pas découvert hier le calendrier, et sa direction aurait pu anticiper la situation en amont - imaginez par exemple le cas d'une victoire, de la fête qui aurait inévitablement suivi... En outre, il ne faut pas se mentir, il s'avère quand même compliqué d'imaginer que six jours se révèlent insuffisants entre deux matchs pour des athlètes aussi bien préparés et entourés. De plus, le PSG dispose clairement d'un effectif assez large pour s'autoriser à faire un peu tourner le onze type, par exemple si certains se sentent trop minés psychologiquement par la soirée de Lisbonne. L'argument de la récupération ne tient d'ailleurs guère, car l'une des conséquences de cet aménagement est la suivante : 48 heures après France-Croatie, fixé au 8 septembre prochain, le PSG ira à Lens alors Lire la suite de l'article sur SoFoot.com