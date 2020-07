Report de la clôture du "Ségur de la santé", initialement prévue vendredi

Le ministre de la Santé Olivier Véran lors d'une réunion du "Ségur de la Santé", le 26 mai 2020 à Paris ( POOL / Martin BUREAU )

La réunion de clôture du "Ségur de la santé", initialement prévue vendredi, a été reportée à une date ultérieure, qui n'est pas encore connue à ce stade, ont indiqué jeudi des sources concordantes à l'AFP.

Cette vaste concertation sur l'avenir du système de santé, lancée le 25 mai par Edouard Philippe, devait initialement aboutir vendredi avec une réunion du "Comité Ségur national", avant des annonces du chef de l'Etat, promises avant la mi-juillet.

Mais la réunion de vendredi, ainsi qu'une ultime séance de négociations sur les rémunérations dans la fonction publique hospitalière prévue jeudi après-midi, ont été toutes deux "annulées", selon les syndicats.

Contacté par l'AFP, le ministère de la Santé a précisé que ces réunions avaient été "décalées" et que de nouvelles dates seraient proposées aux syndicats.

Ce nouveau calendrier survient alors qu'un remaniement est imminent au sein de l'exécutif. Emmanuel Macron doit notamment décider de garder ou non son Premier ministre Edouard Philippe, après avoir promis une politique plus sociale et plus écologique.

Le "Ségur de la santé", piloté par l'ancienne dirigeante de la CFDT Nicole Notat, doit concrétiser le "plan massif de revalorisation et d'investissement" pour l'hôpital promis par Emmanuel Macron en pleine épidémie de coronavirus.

A ce stade, le gouvernement a proposé une enveloppe de 7 milliards d'euros pour les hausses de rémunération des personnels hospitaliers (6,4 milliards pour les personnels paramédicaux et non médicaux, et 600 millions pour les médecins hospitaliers).

Ces enveloppes sont toutefois jugées insuffisantes par les syndicats, qui espèrent obtenir de nouvelles rallonges budgétaires de la part du gouvernement.

