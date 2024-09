Répondre aux questions du RN, "c'est le travail d'un ministre", estime Pannier-Runacher

La ministre de la Transition écologique Agnès Pannier-Runacher à Paris, le 23 septembre 2024 ( AFP / Bertrand GUAY )

Répondre "aux questions" du Rassemblement national, "c'est le travail d'un ministre", même si "les idées du RN sont dangereuses", a estimé mercredi la ministre de la Transition écologique Agnès Pannier-Runacher.

"Je réponds aux questions du Rassemblement national (...) Lorsque vous devez traiter la situation d'un agriculteur, vous avez besoin d'avoir les éléments, si c'est le Rassemblement national qui est le porteur de nouvelles, vous faites le travail. C'est ça le travail d'un ministre. C'est valable pour tous les groupes", a expliqué l'ancienne ministre déléguée à l'Agriculture sur TF1.

"Les idées du RN sont dangereuses. En tant que ministre, c'est mon job, je suis tenue de recevoir tout le monde", a-t-elle ajouté.

La veille, le Premier ministre Michel Barnier a rappelé à l'ordre le nouveau ministre de l'Économie Antoine Armand qui avait affirmé que le RN n'appartenait pas à "l'arc républicain", conduisant la cheffe des députés RN Marine Le Pen à hausser le ton.

Quand un député RN fait état d'un problème dans sa circonscription, "on doit le traiter, ça n'a rien à voir avec le fait d'adhérer aux idées ou de négocier sur des textes avec le Rassemblement national", a ajouté Agnès Pannier-Runacher.

"J'ai toujours dit que je ne soutiens pas les idées du Rassemblement national, j'ai d'ailleurs bénéficié du soutien du Front républicain pour être élue et je ne l'oublie pas", a précisé la ministre, élue députée dans le Pas-de-Calais.

Interrogée sur sa présence dans un gouvernement où la droite et le centre dominent, la ministre, qui se dit "ancrée à gauche", convient que "ça va être compliqué, ça va être difficile, on aura des frottements, mais au moins je pourrai porter cette cause" de la transition écologique et du climat.