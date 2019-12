Repas du Nouvel An ? Trois idées de menus pour finir l'année en beauté

Plutôt homard ou huîtres, caviar ou légumes de saison ? Dans le luxe ou la simplicité, voici des recettes de fêtes pour mettre sa table sur son 31.

Encore un peu groggy après les agapes du 25 décembre, voilà qu'il faut déjà remettre le couvert. On cède une nouvelle fois à l'injonction à la fête, mais pour la bonne cause, celle du bien manger. « Le Monde » vous propose trois options : traditionnelle, végétarienne ou facile à réaliser (toutes les recettes sont en lien).

Noix de Saint-Jacques, homard, merveilleux au chocolat : un festin tradi-chic

Produits de fêtes par excellence, les fruits de mer sont les inconditionnels du repas de la Saint-Sylvestre. Outre l'incontournable plateau, on peut démarrer les festivités par des noix de Saint-Jacques au caviar, une entrée proposée à la carte du restaurant Fiamma Cremisi, en Lombardie. Pour le plat, pourquoi pas du homard grillé au beurre d'estragon ? S'il est pêché sur les côtes bretonnes ou normandes, et flambé au calvados, c'est encore meilleur. En dessert, le merveilleux au chocolat est idéal pour allier gourmandise et raffinement, surtout si l'on opte pour la recette de Pierre Marcolini.

Gyozas, bouillabaisse borgne, baba au rhum : le souper des végés

Chaleur et convivialité sont aussi au menu des repas de fêtes végétariens. A l'apéro ou à l'entrée, les savoureux gyozas frits de Taku Sekine et leur farce végétarienne rebondissent bien sur un gin tonic. Plat économique et généreux à la fois, la bouillabaisse borgne est une variante végétarienne de la fameuse soupe de poisson marseillaise qui réchauffera les convives. Enfin, le baba au rhum revisité à la sauce indienne par Beena Paradin cumule trois qualités d'un dessert de fêtes imparable : « moelleux, réconfortant, élégant ».

