Repas de Noël : nos antisèches pour affronter les sujets qui fâchent

Le repas de Noël n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Entre le saumon fumé et la purée de marrons, la conservation peut vite virer à l'aigre autour de l'actualité. Pour vous préparer à toute éventualité, nous vous avons sélectionné huit sujets qui ont toutes les chances de s'inviter à votre table. Les régimes spéciauxC'est quoi ? Levons d'abord un doute : cela n'a rien à voir avec la diète que vous devrez peut-être vous imposer après les excès de la période des fêtes. Les régimes spéciaux de retraite permettent notamment à ceux qui en bénéficient de partir avant 62 ans, l'âge légal minimal de départ à la retraite. Ils sont censés prendre fin avec la réforme des retraites voulue par le gouvernement. Mais des exceptions devraient continuer à exister, notamment pour les militaires.Pourquoi c'est explosif ? Les régimes spéciaux constituent l'un des incontournables de ce Noël 2019. La discussion se focalisera sans doute très rapidement sur le régime des salariés de la RATP et de la SNCF, secteurs où les effets de la grève se font le plus sentir depuis trois semaines. « S'il se justifiait à une époque, leurs conditions de travail n'ont maintenant plus rien à voir » devrait arriver rapidement dans la bouche de ceux qui veulent y mettre fin. Si un désaccord émerge, un « il faut aussi prendre en compte le travail la nuit, les jours fériés, les week-ends », pourrait alors se faire entendre.Miss FranceC'est quoi ? C'est une autre des traditions du mois de décembre. Chaque année, un nouveau visage est chargé d'incarner la beauté et l'élégance à la française. Alors que le concours s'apprête à fêter un siècle d'existence, il a vu il y a dix jours le couronnement de la Guadeloupéenne Clémence Botino au cours d'une cérémonie suivie par près de 6,9 millions de téléspectateurs. Miss Guadeloupe a été sacrée Miss France 2020 à Marseille le 14 décembre. LP/Fred ...