Repas de Noël : «Les spécificités régionales se sont estompées»

En poste à l'Institut européen d'histoire et des cultures de l'alimentation à Tours, Loïc Bienassis est historien de l'alimentation. De la dinde à la bûche de Noël en passant par l'huître et le foie gras, il nous explique comment certains mets sont devenus les stars du réveillon. LIRE AUSSI > Que mange-t-on pour Noël ? Nos repas ont bien changé en 70 ansLorsqu'on pense au repas de Noël, un dessert vient spontanément en tête, c'est la bûche... A-t-elle toujours trôné sur nos tables ?LOÏC BIENASSIS. C'était à l'origine une spécialité locale. Ce dessert aurait été inventé par Antoine Charabot, un pâtissier parisien peu connu, en 1879. Puis comme pour la baguette et le croissant, autres créations de la capitale, elle a progressivement gagné les villes et les campagnes dans la deuxième moitié du XXe siècle avant de devenir le dessert de Noël par excellence.Comment la dinde s'est imposée comme plat principal ?À compter du XIXe siècle, cette volaille est arrivée sur les tables de la bourgeoisie urbaine avant de conquérir les campagnes surtout à partir des Trente Glorieuses. On peut dire que cette évolution correspond à l'avènement de la société de consommation. Pour autant, sa domination n'est pas aussi incontestée qu'au Royaume-Uni. L'oie, notamment dans l'est de la France, ou le chapon restent de sérieux rivaux.Quelles sont les autres caractéristiques du repas français pendant les fêtes ?L'Hexagone est le premier consommateur et producteur d'huîtres en Europe. Ces fruits de mer deviennent très populaires dans les années 1970-1980 tout comme le saumon et le foie gras. Les Français en sont d'ailleurs de très loin les premiers consommateurs au monde. 70 % de la production est écoulée à Noël. Au début des années 1980, une grande partie de la population a eu accès à ces mets jusqu'alors réservés à une élite. Pour le foie gras, on en mangeait une cinquantaine de grammes ...