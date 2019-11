«Réparer et faire durer nos appareils électroniques devrait être notre priorité»

Alma Dufour suit de près les trajets de nos portables pour l'association environnementaliste les Amis de la terre. Pour elle, il ne faut pas oublier que ces appareils polluent et rendent malades à l'autre bout du monde...Pourquoi nos téléphones portables sont-ils considérés comme des déchets dangereux ?ALMA DUFOUR. Ils contiennent des matériaux très toxiques comme du mercure, du plomb, du cadmium, autant de substance hautement cancérigène. C'est pour cette raison que la Convention de Bâle -- que les Etats-Unis, gros consommateur de high-tech n'ont malheureusement pas signée -- rend quasi impossible l'export de déchets dangereux à l'international, sauf à prouver que les structures dans le pays de destination sont en règle pour la dépollutionMalgré tout, pourquoi ces déchets font-ils le tour du monde ?Ces déchets ont une forte valeur pour des réseaux mafieux très organisés. Selon nos dernières estimations, un conteneur remplit de déchets électroniques se valorisent 15 000 euros. Ces filières ont un modèle économique simple : elles ne paient rien ou presque pour la matière première, puis ils l'envoient à traiter contre des piécettes à des travailleurs de pays en voie de développement. À cause de nos smartphones, ce sont les populations pauvres qui trinquent avec un préjudice environnemental et sanitaire terrible. Dans ces dépotoirs à ciel ouvert, les travailleurs secouent des sacs de câbles qu'ils brûlent pour récupérer le cuivre et l'aluminium sans masque, ni protection. Pour des salaires de 2 euros par jour. Ces dépotoirs géants sont aussi de notre responsabilité de consommateurs.C'est-à-dire ?L'accélération du renouvellement de nos équipements numériques est une catastrophe pour l'environnement. Avant d'acheter le dernier smartphone, on doit s'interroger : ai-je vraiment besoin d'un nouvel appareil ? Réparer, faire durer, ou donner à une structure sociale pour réemploi doit être ...