Réouverture prévue lundi soir du tunnel de Mont-Blanc fermé depuis 15 semaines

L'entrée du tunnel du Mont-Blanc à Chamonix en Haute-Savoie le 2 septembre 2023 ( AFP / JEFF PACHOUD )

Le tunnel du Mont-Blanc, axe majeur entre la France et l'Italie, doit rouvrir lundi à 22H00, après quinze semaines de fermeture pour travaux.

"La réouverture est conditionnée aux bons résultats des tests fonctionnels de sécurité menés depuis le 4 décembre", est-il précisé dans un communiqué des concessionnaires français Autoroutes et Tunnel du Mont-Blanc (ATMB) et italien SITMB et sur leur site internet.

La reprise du trafic dans les deux sens, interrompue depuis le 2 septembre, doit se faire "juste après le déroulement de l'exercice annuel de sécurité organisé sous l'égide des autorités préfectorales française et italienne, avec l'implication de plus de 100 participants".

Construit il y a 60 ans, emprunté quotidiennement par des milliers de véhicules, l'ouvrage bidirectionnel d'une longueur de 11,6 km "nécessite des travaux de génie civil de grande ampleur", expliquaient les deux sociétés fin août.

Les deux "chantiers-test de réhabilitation de la voûte" se terminent "après 105 jours d'activité 24 heures sur 24, pour plus de 150 personnes mobilisées", soit "plus de 150.000 heures de travail" et, pour les deux sociétés concessionnaires du tunnel, un investissement de 24 millions d'euros.

Cette première phase doit aider à "déterminer la meilleure méthode de poursuite des travaux dans les années à venir".

La fermeture a également permis d'autres travaux divers de génie civil, d'équipement, et à l'extérieur de l'ouvrage.

La période de fermeture du tunnel a été choisie car la saison automnale est la plus basse en fréquentation, notamment des véhicules légers (68% du trafic).