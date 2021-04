Réouverture des lieux fermés : le 15 mai "fait partie des hypothèses", indique Bruno Le Maire

Le ministre de l'Economie n'a toutefois pas confirmé cette date.

Le ministre de l'Economie Bruno Le Maire, le 8 avril 2021. ( AFP / ERIC PIERMONT )

Alors qu' Emmanuel Macron présidera jeudi une réunion pour examiner les protocoles de réouverture des lieux fermés au public, annoncée, dans son discours du 31 mars, à partir de la mi-mai, le ministre de l'Economie Bruno Le Maire s'est bien gardé de confirmer cette date. Il a néanmoins indiqué que le 15 mai faisait "partie des hypothèses".

"Je ne confirme rien sinon la réunion de demain ne servirait à rien", a expliqué le ministre sur BFMTV , mercredi 14 avril. "Préparer la réouverture, ca veut dire regarder d'abord le calendrier, regarder ensuite les différentes activités - ce n'est pas la même chose un restaurant terrasse, un restaurant en salle, un hôtel, un bar - et regarder ensuite les protocoles sanitaires dont on accompagne la réouverture pour que la réouverture soit réussie", a poursuivi Bruno Le Maire. "Je souhaite que la réouverture se fasse sur des bases sanitaires solides qui sécurisent le client et qui nous garantissent ensuite qu'on n'est pas forcé à fermer de nouveau", a continué le locataire de Bercy.

Interrogé sur la date du 15 mai, Bruno Le Maire a indiqué qu'il ne "donnerait pas de calendrier". "Le 15 mai fait partie des hypothèses", a-t-il toutefois ajouté. "On suit l'évolution sanitaire, la manière dont circule le virus et dont nous arrivons à limiter la circulation du virus, et c'est sur cette base là que les décisions sont prises", a-t-il poursuivi.