Réouverture des commerces : fermeture à 21 heures et jauge durcie

Pour rattraper le chiffre d'affaire perdu du fait de la crise sanitaire, les commerces pourraient être autorisés à ouvrir tous les dimanches de décembre. A Paris, des étalages en plein air vont en outre être autorisés.

Les grands magasins boulevard Haussmann à Paris. ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

Soulagement pour les commerçants : à l'exception des bars, restaurants, discothèques et salles de sport, les commerces "non-essentiels" vont pouvoir rouvrir dès samedi 28 novembre dans le cadre d'un protocole sanitaire "strict" négocié avec l'ensemble des professionnels, a annoncé Emmanuel Macron mardi soir. Ils devront en revanche fermer à 21 heures.

La jauge qui limite le nombre de personnes pouvant circuler dans un magasin va également devoir être durcie, mais elle sera assortie de règles de calcul plus simples, a assuré mardi le ministère de l'Economie à l'AFP. Le nombre de mètres carrés permettant de respecter une distanciation sociale doit ainsi passer de 4 mètres carrés par personne à 8 mètres carrés . Si la mesure devrait conduire à diviser par deux le nombre de clients présents simultanément en magasin, cette nouvelle règle considère cependant une superficie "brute" et non plus "nette", a expliqué l'entourage du ministre de l'Economie. Ainsi l'établissement n'aura plus à retrancher les étals ou le comptoir de sa superficie, et le calcul ne prendra plus en compte les employés ou ses responsables. "C'est un renforcement de la jauge, avec des règles plus claires et plus simples pour qu'elles soient mieux appliquées", a-t-on indiqué au cabinet de Bruno Le Maire.

Les commerçants parisiens auront en outre la possibilité de créer temporairement et gratuitement des étalages en plein air pendant la période "vitale" des fêtes de fin d'année , a indiqué la mairie de Paris après les annonces de la réouverture des commerces dits non essentiels. "Afin de favoriser le respect des mesures sanitaires de distanciation physique et de les soutenir économiquement, la Ville de Paris leur permettra de créer des stands en plein air du 1er décembre au 3 janvier", sur les places de stationnement ou les trottoirs, si l'emplacement le permet, a souligné la Ville, confirmant une information du Parisien . Le principe sera le même que pour les extensions de terrasses éphémères que la mairie a autorisées après le premier confinement au printemps, chaque commerçant pouvant la demander par une simple déclaration. "Ces extensions pourront être exploitées pendant les heures d'ouverture des magasins". Le chauffage extérieur sera interdit et les structures ne devront pas entraver la circulation des personnes handicapées ni celle des piétons sur les passages protégés. En contrepartie, les commerçants parisiens devront "signer une charte les engageant notamment à veiller au respect des mesures sanitaires dans leur établissement, la propreté de l'espace public, la sécurité de leur clientèle et la tranquillité des riverains". Les professionnels ne respectant pas ces engagements "s'exposeront à des sanctions", a souligné la mairie.

Vers une ouverture les dimanches de décembre ?

Pour rattraper leur chiffre d'affaire perdu du fait de la crise sanitaire, les commerces pourraient en outre être autorisés à ouvrir tous les dimanches de décembre. " Je suis favorable à l'ouverture des commerces tous les dimanches jusqu'à Noël c'est-à-dire si on compte ce week-end du 28-29 novembre, 4 dimanches (...) de rattrapage", a déclaré mercredi le ministre de l'Economie Bruno Le Maire sur France Inter . Il a toutefois indiqué que cela devait se décider en concertation avec les organisations syndicales, car "travailler le dimanche ce n'est pas anodin, il faut qu'il y ait des compensations". Ce sera aux maires de chaque commune d'approuver cette ouverture, a-t-il précisé.

Marc Sanchez, secrétaire général du syndicat des Indépendants (SDI), a dénoncé mardi soir le nouveau protocole sanitaire qui "constitue une entrave (volontaire ?) à une réelle reprise. On se moque de nous", a-t-il estimé dans un communiqué, où il salue néanmoins la réouverture des commerces samedi, "une bonne nouvelle". "La jauge à 8 m² double les contraintes précédemment requises pour l'accueil de la clientèle espérée nombreuse en cette période de fêtes de fin d'année. Ce sont encore les grandes surfaces qui vont tirer parti de l'ouverture des rayons 'non essentiels'", a-t-il déploré.

Interrogé sur BFM Business , le délégué général de la Fédération du commerce et de la distribution Jacques Creyssel, qui représente les grandes surfaces, a salué la négociation menée sur le nouveau protocole sanitaire. "Le gouvernement a préféré qu'il y ait éventuellement des files d'attente. Cela renvoie à la responsabilité de chacun pour étaler ses achats. Et le fait que tous les magasins ouvrent les dimanches facilitera les choses", a-t-il déclaré.